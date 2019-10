15:47:54 / 05 Octombrie 2019

Ranchul Animaloidelor(Biblia AntikkpIUDAlistilor)

Ieri, pe EVZaluzii Titanelului din Găgești si Greco-Tziganului/Katzaonului pușcăriabil, un merdialqaedan-rabiat a publikat o "știre" patologică despre Copila Ucisă din Kkrakal; moarte din care merdia au facut un CIRC grotesc-macabru! KkpIUDAlismul amerikknaro-zsidanesc va EXTERMINA fostul popor Român; popor ce e deja mort moral si imun la umanism! Speranta minorității Romane e ca din CENUȘA produsa de Holocaustul Urît al Românilor, comis de catre kklăii nazIUDAisti prin politicastri si jewrnalisti, să renască Romanul Adevărat!! Amin! Excerpt din Ranchul Animaloidelor(Biblia Anti-kkpIUDAliștilor) Mostra de merdialqaedanism patologic, rabiat, tipic rromarlanesc, in general, tampitopolean-imbecil, in particular! Copila Româncă "a fost văzută de un merdialqaedan Gitalian pe străzi din Cizmă, părând confuză". 'R'ar al bâzdâcului de Gitalian! Se plimba pe strada pe care mergea confuză si Copila Româncă! Nu mai aveți nicio limita? Goana voastră nebună dupa...nuclear, iesploziv, bombe, șokant, grenade si alte guitzaturi ce aduc, n'așa, moarte, nu'i mai intereseaza nici pe...Rromârlani! Bombardandu'i cu moarte, normal, implicit, v'ati adus, in realitate, moartea voastră - merdia satanizate. Cine va mai citește? Moartea...dineskului! Dar, de plătit va plătesc Unulasutașii prin politicaștri! Ca publicul nu mai cumpără "ziare"! Nu! Merdia rromarlanesti au ajuns în STADIUL in care SUNT plătite de criminalii ce EXTERMINA boborul! Numai ca sa...ieziste, ca un călău de ceara in expozitia de animaloide supranumită...Rromârlania!