Zece oameni de valoare pentru Constanţa, ediţia a VI-a

La începerea etapei de votare a Oamenilor de Valoare ai Constanței, le mulțumim cu drag și recunoștință tuturor utilizatorilor pentru feedback-ul oferit constant, pentru implicare și pentru susținere. Acestea sunt foarte importante pentru noi și avem certitudinea că numai împreună putem fi mai puternici, mai creativi, mai buni în dezvoltarea și implementarea scopului nostru comun, acela de a contribui la reconstrucția morală a societății. Tocmai pentru că transparența și corectitudinea se numără printre valorile fundamentale ce stau la baza campaniei „Oameni de Valoare”, vă aducem la cunoștință faptul că am creat un nou sistem nou de votare ce implică crearea unui cont (necesită introducerea unor date cu caracter personal şi alegerea unei parole), urmată de posibilitatea de votare cu acces direct către panoul cu nominalizările ediţiei de anul acesta. Revenirea în site, zilnică, pentru votarea preferatului presupune introducerea datelor de log in (email şi parolă), o procedură ce nu va dura mai mult de 10 secunde. Vă asigurăm că voturile acestea sunt gestionate în timp real și că astfel se vor împiedica tentativele de fraudă - încercările de fraudare vor duce la anularea voturilor şi blocarea utilizatorilor. Întrucât nu dorim să dăm curs acestora și nici să periclităm imaginea publică a persoanelor nominalizate în cadrul campaniei „Oameni de Valoare”, am decis ca numele persoanelor în cazul cărora s-au depistat tentative repetate de fraudare să nu fie făcută publică. De asemenea, vă asigurăm că protejarea principiilor morale ce stau la baza campaniei „Oameni de Valoare” reprezintă scopul nostru primordial. Ne bazăm pe faptul că nominalizarea acestora reflectă caracterul, activitatea exemplară și implicarea în dezvoltarea societății de care au dat dovadă. Toate persoanele nominalizate cu realizări importante în direcția dezvoltării societății și promovării principiilor morale beneficiază de recunoașterea și susținerea noastră ca adevărate valori. Facem, totuși, un apel către toți utilizatorii și nominalizații campaniei „Oameni de Valoare” rugându-i respectuos ca implicarea acestora în cadrul campaniei să se realizeze prin susținerea demersului nostru de promovare a valorilor și corectitudinii, nu prin distrugerea acestora și denigrare. „Numai prin spirit solidar putem contribui la dezvoltarea societății. Avem nevoie să fim mai mulți, comunități întregi de oameni care să se implice și să schimbe în bine. Este foarte important ca fiecare membru al acestei societăți să conștientizeze importanța implicării în folosul comunității dincolo de activitățile cotidiene și să acționeze în acest sens. Evoluția societății în care trăim se poate realiza numai prin implicare constructivă. Distrugerea moralității nu va putea face niciodată acest lucru.”, a declarat dr. Mohamed Zaher, preşedinte Asociaţia Clubul Isis - organizator “10 Oameni de Valoare pentru Constanţa.

Vă mulțumim!

Echipa de organizare