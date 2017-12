Prietenii adevăraţi. Deşi Internetul le-a permis oamenilor să lege sute de prietenii virtuale, adevăraţii prieteni se numără pe degete, potrivit experţilor britanici în lifestyle, care au alcătuit o listă cu zece tipuri de prieteni pe care orice femeie ar trebui să-i aibă în viaţa reală. Numărul prietenilor pe care o persoană îi are pe Facebook nu reflectă întotdeauna numărul prietenilor din viaţa reală. Reţelele de socializare online reprezintă un excelent mijloc de a se informa şi de a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lume. Însă, nimic nu poate să surclaseze viaţa reală. O întâlnire cu cel mai bun prieten este o adevărată “oază” într-o zi aglomerată, care ne face să ne simţim bine pe atât de multe planuri.

Amici pentru diferite ocazii. Sally Koslow, expert în lifestyle şi autoare a volumului “With Friends Like These”, susţine că există zece tipuri de prieteni pe care orice femeie ar trebui să-i aibă în viaţa reală. 1. Prietena pasionată de lifestyle - Este acea prietenă ai cărei copii se joacă în acelaşi loc cu copiii dvs., cu care mergeţi la cumpărături şi cu care discutaţi de multe ori despre tot ce se întâmplă în viaţa dvs. Pasiunile ei, dar şi lucrurile pe care ea le detestă, reprezintă o oglindă vie a propriilor pasiuni şi preferinţe. Atunci când ea vă sugerează un anumit restaurant, un anumit film sau o anumită sală de fitness, ştiţi deja că toate aceste lucruri vor fi pe gustul dvs. Atunci când vă confruntaţi cu o decizie dificilă, ea este persoana despre care vă întrebaţi întotdeauna cum ar proceda în acea situaţie. 2. Prietena care confirmă teoria potrivit căreia “contrariile se atrag”. Un prieten mai în vârstă îţi poate oferi un sfat util, iar o prietenă mai tânără îţi reaminteşte de distracţiile din tinereţe şi aduce o perspectivă proaspătă în vieţile noastre. 3. Prietena pe care o apreciezi şi care te apreciază la rândul ei. Este prima care remarcă noua noastră coafură sau faptul că am slăbit câteva kilograme, fiind şi acea prietenă pe care o rugăm să ne însoţească la diverse evenimente unde dorim să facem impresie bună. 4. Prietena care ne consolează - O cunoaşteţi din copilărie, aţi trecut împreună prin coafuri dezastruoase, despărţiri dureroase şi machiaje ţipătoare. 5. Prietena cu care vă distraţi cel mai bine, cea care vă dă curajul să vă simţiţi liberă şi care nu vă judecă niciodată. 6. Prietena pe care nu vreţi să o împărţiţi cu nimeni nu face parte din cercul obişnuit de prieteni, fiind însă o persoană care cunoaşte multe aspecte din viaţa dumneavoastră pe care nimeni nu le cunoaşte, a cărei prietenie nu doriţi să o împărţiţi cu altcineva. 7. Prietena de la locul de muncă - Adeseori, prietenii de la locul de muncă sunt cei mai importanţi din vieţile noastre. Cu această prietenă aveţi uneori conflicte, dar tot ea vă consolează şi vă compătimeşte când treceţi prin perioade dificile. Vă ascultă nemulţumirile pe care le aveţi faţă de mamă, soţ sau şef. 8. Prietena la bine şi la greu - Este cel mai mare susţinător al dvs. şi vă cunoaşte atât calităţile, cât şi defectele şi, cu toate acestea, nu a dat bir cu fugiţii. 9. Prietena al cărei soţ este de asemenea prietenul dvs. - Cine a spus că trei formează deja o mulţime? Uneori, trei este cifra cea mai potrivită. În acest fel, aveţi doi prieteni la preţul unuia singur şi, dacă partenerul dvs. de viaţă doreşte, puteţi să îl includeţi şi pe el în această schemă. 10. Prietenul bărbat-însoţitor - Există momente când prietenele dvs. nu vă pot ajuta. Prietenii bărbaţi-însoţitori la diverse evenimente sunt la mare căutare în rândul tinerelor ce provin din segmentul de vârstă 18-24 de ani. Pentru aceste femei tinere, posibilitatea de a avea un astfel de prieten de sex masculin este de patru ori mai mare comparativ cu femeile trecute de 55 de ani. În plus, prietenii bărbaţi vă oferă o perspectivă proaspătă asupra mentalităţii masculine şi nu vă critică niciodată ţinuta vestimentară.