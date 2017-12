Zece zile până la întâlnirea cu ABBA Generation

Nostalgicii acelor vremuri în care muzica ştia şi putea să spună totul, care vor să reasculte hituri precum „Mamma Mia”, „Money, Money, Money”, „Dancing Queen” sau „Thank You for the Music”, mai au la dispoziţie doar zece zile pentru a-şi achiziţiona bilete la concertul-tribut ABBA Generation. Mega-show-ul, din care nu vor lipsi efectele speciale, are loc pe 3 octombrie, la Sala Palatului şi este inclus în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Ro-IFF, fiind organizat de Fundaţia Artis, în parteneriat cu Prom’Art.

Concertul va fi precedat, de la ora 18.00, de proiecţia specială a block-busterului „Mamma Mia!”, cu Meryl Streep şi Pierce Brosnan în rolurile principale. De la ora 20.00, scena le va aparţine celor şapte membri ai trupei ABBA Generation, care, reproducând fidel muzica legendarului grup ABBA, vor readuce euforia anilor disco, prin intermediul celor peste 20 de hituri. Preţul biletelor variază, în funcţie de categorie, de la 40 la 130 lei.

ABBA Generation este unicul grup tribut abilitat de suedezi să le distribuie producţiile originale. Trupa ABBA este pe locul al doilea în Cartea Recordurilor, după Beatles, la categoria vânzări de discuri, astfel că succesul financiar al grupului a adus economiei suedeze venituri mai mari decât cele ale concernului Volvo.