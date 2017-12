Zeci de animale otrăvite în Constanța!

Caz șocant! Mai mulți constănțeni care locuiesc pe strada Constantin Brâncuși sunt revoltați! Aceștia spun că peste 20 de animale, câini și pisici, care se aciuaseră pe lângă blocurile din zonă au murit otrăvite, în decurs de aproape trei săptămâni! Oamenii nu știu cine a fost capabil de acest gest de cruzime, de o asemenea inconștiență, și spun că se tem pentru siguranța copiilor lor. Ei povestesc că cel care a ajuns să-i terorizeze a ucis chiar și pui. Coșmarul s-a declanșat pe data de 25 iulie, atunci când fostul deputat Metin Cerchez a descoperit primul caz. „Am observat atunci că un câine de care aveam grijă se simte rău. Începuse să vomite ceva roșu... Am chemat imediat un medic veterinar, care mi-a spus că animalul a ingerat furadan. I-a făcut niște injecții și am reușit, din fericire, să îl ținem în viață. Mai apoi, un alt cățeluș a pățit exact același lucru, dar nu a mai putut fi salvat. De atunci, găsim tot mai des animale moarte. Până acum doar eu am numărat zece câini și 13 pisici, însă au mai fost și alte cazuri. Gestul celui care poate face așa ceva este de o cruzime ieșită din comun și extrem de periculos pentru copiii care ies și se joacă în această zonă“, a declarat, pentru "Telegraf", Metin Cerchez.

OAMENI ȘOCAȚI Duminică, oamenii din zonă au descoperit nu mai puțin de patru câini morți și șapte pisici, în vecinătatea imobilelor. Nu le-a venit să creadă când au văzut leșurile animalelor întinse pe asfalt... „Câinii erau mereu pe aici, prin zonă. Îi îngrijeam fiecare cum puteam. Duminică am stat aici, afară, ne-am jucat cu ei și, la un moment dat, am intrat în casă. După aproximativ 15 minute, am revenit și deja făcuseră spume la gură. Am încercat să îi salvăm, să le dăm apă cu sare, că am învățat din experiențele anterioare, dar nu a funcționat și au murit. Cu siguranță cineva le-a dat otravă. Nu vreau să fac acuzații, deoarece sunt mulți inși care au spus că or să scape de ei. Cățeii nu erau agresivi, erau mici și nu făceau niciun rău", a declarat Mihai Agapi, unul dintre cei care locuiesc pe strada Constantin Brâncuși, din municipiul Constanța. Oamenii se gândesc cu groază la copiii care se joacă în zonă. "Aici sunt mulți copii. Unii au patru, cinci ani... Fără să își dea seama pun mâna pe otravă și apoi o duc la gură... Sau le cade mingea pe lângă ghenele de gunoi și ajung să atingă furadanul... Ce se întâmplă atunci? Cine răspunde?", se întreabă un alt bărbat.

ANCHETE Cazul terifiant a ajuns în atenția Asociației pentru Protecția Animalelor Constanța, care a sesizat și Direcția Sanitar-Veterinară (DSV). "Trebuie să luăm atitudine! Nu avem voie să așteptăm! Poate individul acesta azi omoară un animal, iar mâine un om. Cine pune mâna pe acele cadavre se poate intoxica. Câteva pisici fuseseră aruncate într-o ghenă. Ieri (n.r. - duminică), când am fost să iau câinii și pisicile moarte, am găsit lângă tomberoane un copil care căuta sticle goale. I-am spus să nu mai pună mâinile pe acolo, pentru că se poate îmbolnăvi, dar nu m-a ascultat. S-a folosit o otravă foarte puternică. Și muștele care s-au adunat pe animale au murit. Însă și cei care adună gunoiul se pot intoxica. Pun mâna fără să își dea seama și cine știe ce se poate întâmpla...", a declarat Ziadin Murat, reprezentantul Asociației pentru Protecția Animalelor Constanța. Polițiștii constănțeni au pornit cercetările și așteaptă acum rezultatele analizelor de laborator efectuate de DSV Constanța.