Zeci de asociaţii de proprietari riscă debranşarea de la sistemul de apă

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, susţin reprezentanţii RAJA Constanţa. „În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor îşi achită, în doar câteva zile, cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal, sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora”, se arată într-un comunicat RAJA. Pentru perioada 10 - 13 iulie 2012, 46 de asociaţii de proprietari din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 340.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele.

LISTA DATORNICILOR DIN MIHAIL KOGĂLNICEANU: Asociaţia de proprietari (AP) bl. O, str. T. Vladimirescu, bl. O, debit (d) - 5974.28 lei preşedinte (p) - Miron Florentina/ administrator (a) - Săhlean Mihaela; AP1, str. T. Vladimirescu, bl. G10, F9, P, d - 4073.06 lei, p - Paraschiv Aurelian/ a - Săhlean Mihaela; AP bl. U, str. T. Vladimirescu, bl. U, d - 4373.19 lei, p - Penca Ştefan/ a - Săhlean Mihaela; AP nr.14, str. T. Vladimirescu, bl. F1, bl. H, d - 5716.32 lei, p - Pata Maria/ a - Săhlean Mihaela; AP nr. 10, str. T. Vladimirescu, d - 4943.19 lei, p - Sidoriuc Sansa/ a - Ţiţeica Dochia; AP L13, str. T. Vladimirescu, bl. L13, d - 3601.46 lei, p - Oancea Vlad Dinu/ a - Săhlean Mihaela; AP 3, str. T. Vladimirescu, bl.CK1, d - 1176.99 lei, p - Nenciu Gheorghe/ a - Ţiţeica Dochia; AP 11, str. T. Vladimirescu, bl L1, L2, d - 3838.97 lei, p - Aftene Dan 1/ a - Pîrlog Viorel; .AP 2, str. T. Vladimirescu, bl. R, d - 3160.72 lei, p - Penca Ştefan/ a - Săhlean Mihaela; AP bl. T, str. T. Vladimirescu, bl. T, d - 2716.14 lei, p - Hutuliav Elena/ a - Săhlean Mihaela; AP bl. S, str. T. Vladimirescu, bl. S, d - 1750.54 lei, p - Mihăilă Fănel/ a - Săhlean Mihaela; AP 4, str. T. Vladimirescu, bl. V2, V3, d - 1522.49 lei, p - Enescu Victoriţa/ a - Ţiţeica Dochia; AP 5, str. T. Vladimirescu, bl. C7, d - 1320.53 lei, p - Panduru Gabriel/ a - Ţiţeica Dochia; AP bl. V6, str. T. Vladimirescu, bl. V6, d - 1264.49 lei, p - Puia Alex./ a - Aldea Gabriela; AP bl. O, str. T. Vladimirescu, bl. O, d - 5974.28 lei, p - Miron Florentina/ a - Săhlean Mihaela; AP1, str. T. Vladimirescu, bl. G10, F9, P, d - 4073.06 lei, p - Paraschiv Aurelian/ a - Săhlean Mihaela; AP bl. U, str. T. Vladimirescu, bl. U, d - 4373.19 lei, p - Penca Ştefan/ a - Săhlean Mihaela.

LISTA DATORNICILOR DIN NĂVODARI: AP A9 PECO, str. Albinelor, nr. 17, bl. A8, d - 19488.59 lei, p - Besnea Mihai/ a - Şuta Maria; AP Cristal 5, al. Liliacului, bl.10 Sud, d - 10604.47 lei, p - Manea Neculae/ a - Zugravu Nastasia; AP PECO, str. Albinelor 17, bl. A8, d - 17630.02 lei, p - Măgureanu Marcel/ a - Dima Mariana; AP bl. R1, R2, R3, R4, str. Rîndunelelor, R3, d - 15524.68 lei, p - Alexandru Ion/ a - Mitu Vasilica; AP 2E, E2, sc. C et. 4, d - 14582.56 lei, p - Petre Aurel/ a - Pănuş Aneta; AP B Taşau, str. Nuferilor, nr. 11B, d - 16552.05 lei, p - Tudoriţă Lazăr/ a - Antoaneta Neacşu; AP Central\' C3, sc. B, d - 14868.27 lei, p - Lucan Costică/ a - Paraschiv Domniţa; AP G Taşaul, str. Nuferilor 11, bl. A, d - 12479.39 lei, Cojocaru Adelina/ a - Meirosu Tudorel; AP 13 Est, str. Meduzei 13 Est, d - 11162.63 lei, p - Mîrleneanu Dumitru/ a - Vasile Ana; AP 17A Est, str. Meduzei, bl. 22 Est, d - 15112.64 lei, p - Irimia Constantin/ a - Iancu Maria; AP 25 Est, str. Brotăceilor, nr. 3, d - 11195.51 lei, p - Nicula Lili/ a - Dascălu Maria; AP Vulturul Ogorului, O7, d - 10457.14 lei, p - Mitaru Ilie/ a - Nicolae Georgeta; AP bl. RA1, str. Rîndunelelor 17, RA 1, sc. A, d - 8413.38 lei, p - Chiriac Stelică/ a - Mereş Florentina; AP M2A, str. Midiei 9, bl M2A, sc. A, d - 9641.52 lei, p - Dogariu Mirela/ a - Enică Maria; AP Cabana M1, M2, str. Cabanei 4, bl. M1, sc. A, d - 9292.23 lei, a - Maxim Ana; AP 11 Est 14 Est, sc. B, part., d - 8447.49 lei, p - Vişan Maria - Luminiţa/ a - Vasile Ana; AP 17B Est, str. Meduzei, nr. 5, d - 10727.42 lei, p - Oancea Vasile/ a - Mişca Leonora; AP 31 Est, str. Meduzei, 22 Est, sc. D, d - 5393.56 lei, p - Bursuc Constantin/ a - Iancu Maria; AP 29 Est, Brotăcei 7, 29 Est, sc. B, d - 7916.96 lei, p - Miclăuş Nicu/ a - Mişca Leonora; AP 33 Est, str. Meduzei 33 Est, d - 7416.23 lei, p - Petre Florin/ a - Vasile Ana; AP bl. B1, str. Nuferilor 3, B1, sc. B, d - 6967.75 lei, p - Găluşcă Laurenţiu/ a - Stanciu Jean; AP 12 Midia, str. Midiei 10, bl. M1D, sc. A, d - 4984.75 lei, p - Căpitan Augustin/ a - Gheorghe Geta; AP 6 Chimie ABCD, str. Panseluţelor, nr. 8, d - 5064.82 lei, a - Mihai Elena; AP Ghioceilor, nr. 58, sc. C, d - 5733.35 lei, p - Sascău Chira/ a - Mereş Florentina; AP Gladiola, str. Crizantemelor, nr. 39, d - 6381.34 lei, p - Geambaşu Gheorghe/ a - Beli Julieta; AP RA2, str. Rîndunelelor 19 RA2, sc. B, d - 5674.21 lei, p - Scânteie Mihai/ a - Băltoi Tamara; AP P7 - P10, str. Pescăruşului, bl P17, sc. B, d - 6116.83 lei, p - Macagiu Marian/ a - Iordache Livia; AP F1, str. Frunzelor F1, sc. A, ap. 12, d - 4504.11 lei, a - Sirghie Silviu; AP Sea Breeze Resort, str. D, nr. 7, bl. C1 - Mamaia Sat, d - 3988.23 lei, p - Şerban Cristian.