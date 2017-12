Zeci de asociaţii riscă să rămână fără apă

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, anunţă reprezentanţii SC RAJA SA Constanţa. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. „În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 9 - 13 ianuarie 2012, 31 asociaţii de locatari/proprietari din Constanţa şi Năvodari şi patru blocuri din Cernavodă sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 168.613 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele”, se arată într-un comunicat RAJA. Iată care este lista datornicilor care riscă să rămână fără apă din cauza datoriilor:

Constanţa:

Asociaţia de proprietari (AP) 239, str. IL Caragiale, nr. 8, preşedinte (P) - Nicula Ion / administrator (A) - Ilie Maria , debit (d) - 1.461 lei; Asociaţia de locatari (AL) 577, str. Dezrobirii, nr. 96, A - Roşu Vasilica, d - 935 lei; AP bl. IFCO, al. Pelican, nr. 10, P - Cepurneac Viorica/ A - Bădilă Ion, d - 721,19 lei.

Năvodari:

AP T3 sc.A+B, Taşaul, nr. 1, P - Averiţi Maria/ A - Cornea Grigore, d - 1.134,42 lei; AP P6, str. Pescăruşului, nr. 96, bl. P6, P - Toşa Costel/ A - Mihai Elena, d - 1.172,4 lei; AP P9, str. Pescăruşului, nr. 96, bl. P9, P - Danci Vasile/ A - Enica Maria, d - 763,93 lei; AP 35 Est E, str. Delfinului, nr. 8, P - Grigore Ciprian/ A - Varga Mariana, d - 302,23 lei; AP E, Taşaul, str. Nuferilor, nr. 19E, P - Miron Marius/ A - Pătraşcu Ioana, d - 1.010,99 lei; AP D Taşaul, str. Nuferilor, nr. 5, P - Modreanu Gheorghe/ A - Buruiană Aurelia, d - 3.600,6 lei; AP F Taşaul, str. Nuferilor, bl.F, P - Cojocaru Constantin/ A - Vasile Ana, d - 919,05 lei; AP C Taşaul, str. Nuferilor, nr. 7, P - Cismaru Ion/ A - Dan Victoria, d - 5.992,53 lei; AP Cutezătorii, str. Rândunelelor, bl. R7, P - Handrea Vasile/ A - Iomer Bedri, d - 2.785,55 lei; AP G Taşaul, str. Nuferilor, nr. 11, P - Cojocaru Constantin/ A - Mierosu Tudorel, d - 11.122,03; AP 50 B, str. Şcolii, nr. 5, P - Stanciu Ştefan / A - Bădic Rodica, d - 584,17 lei; AP P3 sc.B, str. Pescăruşului, nr. 85, bl.P3, P - Turlacu C-tin/ A - Măgureanu Veronica, d - 630,42 lei; AP B Taşaul, str. Nuferilor, nr. 11 B, P - Tudoriţa Lazăr/ A - Antoaneta Neacşu, d - 7.577,6 lei; AP P1 sc.A, str. Pescăruşului, nr. 83, bl. P1, A, P - Dimian Tatiana/ A - Bădic Rodica, d - 993,96 lei; AP P3 sc.A, str. Pescăruşului, nr. 85 bl. P3, P - Giurca Ioana/ A - Alexe Angela, d - 888,44 lei; AP P1 sc.C, str. Pescăruşului, nr. 83 bl. P1, C, P - Matei Gheorghe/ A - Simion Vasilica, d - 708,66 lei; AP Fulger, str. Cabanei, nr. 2, P - Costea Dumitrel/ A -Mihalcea Gheorghe, d - 706,47 lei; AP 22 C Est, str. Meduzei, bl. 22Est, P - Gae Dumitru/ A - Iancu Maria, d - 512,33 lei; AP P1 sc.B, Pescăruşului, nr. 83 bl. P1, B, P - Tănase Gelu/ A - Bădic Rodica, d - 343,22 lei; .AP RA5, str. Rândunelelor, bl. RA5, P - Albu Ionel/ A - Pricop Nicolae, d - 5.005,46 lei; AP Rândunica, Rândunelelor, nr. 2, bl. R5, P - Olaru Gheorghe/ A - Ciortan Maria, d - 1.543,59 lei; AP16 Est, str. Meduzei, nr. 22 Est, P - Mauriche Costel/ A - Tatulescu Maria, d - 94.479,09 lei; AP Modern 2000, Midiei, nr. 22, P - Chirvasa Nil/ A - Băltoi Daniela, d - 360,22 lei; AP 37 Est, str. Meduzei, 22 Est, sc. D, P - Ungureanu Anton/ A - Iancu Maria, d - 1.516,98 lei; AP Metro, Constanţei, nr. 21, P - Ioniţă Stan/ A - Rusu Constanţa, d - 3.080,61 lei; AP Nufărul 34 Est, str. Nuferilor, bl. 34 Est, P - Badea Manole/ A - Simion Viorica, d - 3.147,23 lei; AP bl. C4 Nato, str. Cabanei, nr. 5, P - Diaconu Anica/ A - Gonaciu Petrica, d - 1.182,83 lei; AP CN3, str. Mării, nr. 24, P - Raban Victoria/ A - Ardeleanu Vasile, d - 1.350,48 lei.

Cernavodă:

Patru blocuri din Cernavodă au fost avizate pentru debite de peste 11.980 lei, dar şi pentru refuzul încheierii contractelor de furnizare apă potabilă şi canalizare: bl. 6, str. Salciei, d - 7.472,1 lei; bl. 9, str. Răsăritului, d - 2.328,5 lei; bl. 8, Plantaţiei, d - 1.031,54 lei; bl. 3, Plantaţiei, d - 1.149,07 lei.