Zeci de camioane ruse au ajuns în oraşul Lugansk

23:39:47 / 23 August 2014

situatia reala Lugansk?

Spuneau ucrainenii ca este sub controlul lor, dar nu este, se vede!!! Spune Poro ca razboiul li s-a impus din "afara"? De unde, cine, cum ... si de ce s-a comportat ca UN PAPAGAL TRADATOR DE NEAM, ducind actiuni criminale impotriva propriei tari??? Minciuni, dezinformare etc. etc. Tradatori, vanzatori de tara, distrugatori de generatii si popoare in slujba $$$ !!! Avem si noi din 1989 tot din astia, de am ramas fara industrie, agricultura, cercetare, specialisti etc.etc. Un popor cu un viitor distrus, dupa aceiasi coordonare din afara pentru niste papagali tradatori avizi de $$$ si averi !!!! Speram ca "Cineva" va schimba aceasta tampenie ... In loc sa investeasca bani in sanatate etc. INVESTESC BANI IN PAPAGALI ASCULTATORI SI REPRODUCATORI a comenzilor din afara!! RUSIA procedeaza corect SI PREA BLAND fata de acesti papagali !