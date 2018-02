Zeci de cazuri de rujeolă, în 7 zile!

13:31:52 / 23 Februarie 2018

Cifre de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Uraaaa!!!! Uraaaa!!! Rujeola a murit de gripa !!! Dar nu e epidemie de gripa desi de gripa anul asta au murit mai multi decat de rujeola in trei ani! Dar nu va obositi voi creierasul cu asta, alesii gandesc si decid pentru voi ! Apropo - stiti cati au fost bolnavi de rujeola? in 2014 - 165; in 2015 - 7; in 2016 - 2435 cazuri; in 2017 - 7844; in 2018 - 134 cazuri (in doua luni). Ce se intampla de fapt? Scad cazurile de rujeola? Cica in saptamana 12-18 feb s-au inregistrat nu mai putin de 1358 cazuri compatibile cu gripa. Hm, ceva nu e in regula cu cifrele astea. La 134 cazuri de rujeola in doua luni e epidemie, dar la 1358 cazuri de gripa intr-o saptama nu e epidemie. Dar ce-mi bat eu capul !!! Doctorii si savantii stiu mai bine! Blestem si anatema sa fie pe capul lor daca mint sau manipuleaza ! Sau iau spaga la licitatii grase precum cele de achizitie de vaccinuri antigripale ...