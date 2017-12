Zeci de deținuți de la Penitenciarul Poarta Albă refuză hrana!

22:11:47 / 12 Iulie 2016

Conditii de 5 stele

Sincer sunt mai empatic fata de plosnitele si gandacii nevoiti sa traiasca in jeg cu toti penalii aia. Ca definitie, cu toata greutatea pe care o implica institutia de "penitenciar", nu ar trebui sa permita obtinerea libertatii in conditii usoare... Cazat la 5 stele all inclusive pe viata pe banii altora vreau si eu. Ar fii culmea sa obtin genul asta de conditii in urma unei condamnarii penale. Poate ca, doar poate ca, daca ar baga mai putini bani in cartele sim pt metpda accidentul si mai multi in spray antiinsecte, ar mai rezolva treaba cu plosnitele. La treaba cu jegul e grava de tot solutia:"Esti liber sa faci curat si sa pastrezi curatenia. Dusurile dese ajuta". Cat despre mancare, cred ca respecta totusi niste norme, macar minime, legate de termeni de expirare etc.