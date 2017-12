Zeci de dosare cu cîntec se prăfuiesc în fişetele Poliţiei Economice

Verificările Corpului de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), sosit în urmă cu două săptămîni la IPJ Constanţa, au intrat pe ultima sută de metri. Dacă în anii trecuţi, situaţia a fost destul de clară încă de la bun început, ţinta inspectorilor din Capitală fiind “decapitarea”şefului IPJ Constanţa, de această dată, acţiunea MAI-ului se desfăşoară într-un mare secret. Curios este faptul că cei care conduc instituţiile vizate de Corpul de Control al ministrului Administraţiei şi Internelor susţin că nu ar cunoaşte scopul acestor verificări, declaraţiile lor fiind mai mult decît evazive. Cei 20 de inspectori ministeriali care au descins la Constanţa fac verificări numai de ei ştiute. Misterul controlului este adîncit şi mai mult de lipsa de transparenţă de care dă dovadă inspectorul şef al IPJ Constanţa, cms. şef Aurelian Zaheu, care, de cîte ori este vorba despre un eveniment legat de instituţia pe care o conduce, îşi închide telefoanele sau, pur şi simplu, ignoră apelurile repetate, lăsînd căsuţa vocală să vorbească în locul său. O explicaţie ar putea exista întrucît, „conform tradiţiei”, controalele de acest gen nu prea sînt de bun augur, în urma lor fiind dispuse de cele mai multe ori demiteri la nivelul conducerii. Nu ne-ar surprinde ca, într-un viitor apropiat, să aflăm că şi în spatele acestui control ministerial ar putea sta, ca în anii trecuţi, o serie de sondaje realizate de către inspectorii MAI în rîndul poliţiştilor constănţeni, precum şi unele plîngeri venite din partea acestora, dar şi a unor constănţeni care reclamă că ar exista unele abuzuri comise sub protecţia conducerii IPJ Constanţa. Ocolind calea oficială, am aflat că situaţia nu este atît de roză pe cît doreşte inspectoratul să o prezinte opiniei publice, pentru că în spatele zidurilor groase se ascund nereguli grave. Surse din poliţie spun că printre neregulile descoperite de inspectori s-ar număra zeci de dosare pe care s-a aşternut praful în fişetele Serviciului de Investigare a Fraudelor, nerezolvarea unora dintre ele fiind legată de relaţia de rudenie a şefului serviciului, cms. şef. Ioan Tomescu, cu directorul unei agenţii bancare din Constanţa care ar fi acordat credite în baza unor documente false.

Dosarele cu cîntec

Printre dosarele care ar fi trebuit să verifice modul în care au fost obţinute unele credite la BRD, Agenţia Farului din Constanţa, se numără şi cel al lui Marian Gradea, care a reuşit să obţină un credit de 20.000 de lei cu toate că a prezentat un document falsificat privind locul de muncă. Un alt caz este acela al unei tinere constănţence care s-a trezit peste noapte cu un credit bancar de 18.000 de lei, la aceeaşi agenţie, deşi lucra la negru! Gabriela Sandu susţine că formalităţile bancare au fost încheiate de o verişoară care s-a folosit de actul ei de identitate. Cele două credite au fost contractate în 2007, la aceeaşi agenţie bancară, iar conform actelor de cercetare şi declaraţiilor aflate la dosar, răspunzătoare ar fi fost directoarea Agenţiei Farul, Nineta Tomescu, nimeni alta decît soţia şefului Serviciului de Investigare a Fraudelor, cms. şef Ioan Tomescu. Deşi lucrările au fost înregistrate cu număr unic la Parchet iar din declaraţii reieşea că Nineta Tomescu trebuia audiată în cele două cazuri, dat fiind faptul că în ambele cazuri s-ar fi ocupat personal de contractele de credit, acest lucru nu s-a întîmplat. Mai mult decît atît, ofiţerul care s-a ocupat de caz susţine că ar fi fost persecutat nu numai de şeful direct, ci şi de adjunctul inspectorului şef al IPJ Constanţa, cms. şef Dorin Colidiuc, care l-ar fi ameninţat cu detaşarea la Hîrşova, în momentul în care i-ar fi adus la cunoştinţă anumite nereguli. Cms. şef Colidiuc nu a putut fi contactat pentru că s-a îmbolnăvit subit după sosirea inspectorilor ministeriali la Constanţa şi a intrat în concediu medical. În schimb, cms. şef Tomescu consideră acuzaţiile ce i se aduc drept un act de intimidare şi şantaj din partea subalternului care ar încerca să se răzbune pe el. (Vom reveni.)