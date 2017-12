Zeci de evenimente pentru turiștii care vin pe litoral în 2016

La fel ca în anii trecuți, turiștii care vor petrece concediul pe litoralul românesc în acest an vor putea participa la o mulțime de evenimente programate de Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) pentru vara 2016. ”Va fi o nouă vară fierbinte, cu multe evenimente - muzicale, sportive, istorice, culturale şi pentru copii, pentru toate preferinţele şi categoriile de turişti. Se distinge Mamaia, prin campania sa Mamaia Style, cu multe competiții europene și mondiale, cu participarea unor nume celebre deja, cu festivaluri și competiții gastronomice, cu evenimente muzicale, sportive, de teatru, dans”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin. Ea a amintit că vor fi prezenți pe litoral în 2016 Anatoli Karpov (la Campionatul Mondial de Bob pe rotile) și prințul Albert de Monaco (la Campionatul European Feminin de Șah). Astfel, sunt programate în această vară Sunwaves - Festival de muzică electronică (Plaja Mamaia Nord - mai), The Mission 1st of May (Plaja Mamaia Nord - mai), Festivalul Peștelui și Fructelor de Mare (Mamaia - 17 mai), Seawolves Bike Fest (Mamaia Nord - 10 -12 iunie), Festivalul Internațional de Interpretare „Delfinul de Aur” (Năvodari - 1 - 3 iulie), Festivalul D’AOR Dans Art Open România (Năvodari - 21 - 27 iulie), Zilele Orașului Năvodari (29 - 31 iulie), Zilele Marinei Române (5 - 15 august), Festivalul Antic Tomis (Constanța - 26 - 28 august), Euforia Eforiei - Zilele Orașului Eforie (august), Mamaia Summer Awards (august) și Festivalul Verii Mamaia (vara 2016). De asemenea, pe litoral vor fi organizate și numeroase evenimente sportive, precum Campionatul Național de Taekwondo WTF și Cupa Tomis (7 - 8 mai), Campionatul European Feminin de Șah (26 mai - 8 iunie), Turneul de Tenis Feminin Mamaia (28 august - 5 septembrie), The Color Run (Mamaia - august) Strongman Mamaia (august) și Campionatul Mondial de Bob pe Rotile (Mamaia, 4 - 11 septembrie). Turiștii vor putea fi prezenți și la o mulțime de spectacole și evenimente pregătite pentru ei, precum: Deschiderea sezonului estival (1 mai), Ziua Municipiului Constanţa (21 mai), Ziua Copilului / Ţara Piticilor, scena Perla Mamaia (1 iunie), Aeromania (Aeroportul Internațional Tuzla - 2 iulie), Spectacole Estivale (Scena Perla Mamaia - iulie - august), Liberty Parade (plaja dintre Venus și Saturn - iulie), Seară antică (Mamaia - 27 august), Târgul colecționarilor de antichități “Antica” (Eforie - august) și Mamaia Romantica (septembrie).

La aceste evenimente din județul Constanța se adaugă cele din Tulcea şi Delta Dunării: Ziua limbii tătare (5 mai), Ziua Independenţei României, Ziua Europei (9 mai), Festivalul Internaţional al Păstoritului (8 - 9 mai), Expoflora (12 - 15 mai), Concursul Internaţional de Interpretare „G. Georgescu” (mai), Ziua Copilului (1 iunie), Dobrojazz Tulcea 2015, (27 - 29 mai), Danube Delta Rally (2 - 4 iunie), Turneul Internațional de Box „Centura Dunării”, (6 - 11 iunie), Pelicam International Film Festival - festival de film de mediu (16 - 19 iunie), Festivalul Naţional de Folclor pentru solişti vocali de muzică populară “Natalia Şerbănescu” (iunie), Ziua Dunării (29 iunie), Danube Delta International Cup (Karate Kyokushin) (9 - 10 iulie), Săptămâna Filmului Interetnic (25 - 31 iulie), Festivalul Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur” (7 - 12 august), Zilele Municipiului Tulcea (13 - 15 august), Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle “Row-Mania” (26 - 28 august), Festivalul Naţional de Folk (septembrie), Târgul de Toamnă (produse alimentare tradiţionale, meşteri populari) (23 - 25 septembrie).