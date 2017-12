Zeci de fabrici mici şi mijlocii de băuturi spirtoase, în faliment

Zeci de fabrici de băuturi spirtoase de nivel mic şi mijlociu au intrat în faliment în acest an, pe fondul scăderii pieţei cu circa 20%, a declarat Romulus Dascălu, preşedintele asociaţiei Garant, din care fac parte majoritatea jucătorilor din piaţa de băuturi spirtoase. \"Piaţa băuturilor spirtoase a scăzut cu 20% în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut\", a spus el, adăugând că, anul trecut, piaţa de profil a fost de circa 600 de milioane de euro. \"În acest an, zeci de producători mici şi mijlocii de spirtoase au intrat în faliment şi şi-au închis fabricile. Sperăm ca pentru anul viitor să nu avem o creştere a nivelului taxelor, pentru că economia subterană va creşte, iar bugetul nu va încasa mai mult\", a adăugat Dascălu, care nu a dorit să dezvăluie numele producătorilor intraţi în insolvenţă. Reprezentantul patronatului a mai spus că, chiar dacă în acest an producătorii nu au majorat semnificativ preţurile, din cauza crizei economice mulţi români au migrat către autoconsum. Potrivit lui Dascălu, anul viitor aceste băuturi se vor scumpi, creşteri motivate de majorarea accizei pe fondul devalorizării euro. \"Acciza este de 750 euro pe hectolitrul de alcool pur, iar anul acesta cotaţia în euro la care se calculează acciza a crescut cu peste 14% în raport cu leul. Din acest motiv, spirtoasele mai slabe, precum lichior, bitter, martini sau campari, se vor scumpi cu 4-6%, iar cele tari, cum ar fi whiskey sau vodka, vor înregistra creşteri de preţuri de 6-8%\", a afirmat preşedintele Garant. El a mai spus că anul viitor va fi, de asemnea, un an \"prost\" pentru piaţa spirtoaselor şi că vor mai fi închise alte fabrici. Piaţa producătorilor de spirtoase este dominată de Prodal \'94 (Stalinskaya şi Wembley Dry Gin), Alexandrion, Scandic Distilleries şi Euroavipo, producătorul brandurilor Unirea şi Sankt Petersburg. Piaţa băuturilor alcoolice de import este dominată de companiile Sollers PPD (importatorul mărcilor Johnnie Walker şi J&B), Pernod Ricard România (Ballantine\'s), BDG (Jack Daniel\'s) şi Cristalex (Teacher\'s).