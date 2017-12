Zeci de kilograme de lapte praf, incinerate!

În vreme ce în alte judeţe din ţară rezervele de lapte praf s-au epuizat, sute de mame fiind lăsate fără hrană pentru copii, la Constanţa a fost dat acordul pentru incinerarea a zeci de kilograme de lapte praf. Potrivit directorului adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Tanţa Culeţu, medicii de familie din mai multe localităţi nu şi-au făcut treaba, aşa că laptele a expirat. “Cum laptele praf a expirat din cauza medicilor de familie care nu şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu potrivit legii, am dat acordul primăriilor din localităţile respective să incinereze laptele praf”, a declarat directorul adjunct al DSPJ. Nu acelaşi lucru se poate spune despre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Dr. Culeţu a explicat că cei doi şefi de secţii de la neonatologie şi-au făcut treaba cît se poate de bine. “Şi doctor Bucur şi dr. Voiculescu ne-au cerut cantităţile necesare de lapte praf pentru distrofici. Aici nu au fost niciun fel de probleme”, a mai declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii (MS) în teritoriu. Precizăm că peste 450 de femei din municipiul Buzău aşteaptă de mai bine de o lună să ia de la Direcţia de Asistenţă Socială cota de lapte praf pentru sugari, însă autorităţile sanitare spun că, în lipsa unui buget al MS, nu pot organiza licitaţia pentru achiziţia laptelui. Potrivit legii, mămicile care nu-şi mai alăptează copiii la sîn primesc în fiecare lună o reţetă de la medicul de familie pentru 4-5 cutii de lapte praf. Sînt însă mămici care nu au mai apucat să ia laptele prescris de medicul de familie din luna decembrie şi au fost astfel nevoite să-şi hrănească copiii cu alte alimente. “Am noroc că are deja 8 luni şi pot să îi dau piure de cartofi. Cred ca doar de trei ori am reuşit să luăm laptele de la Primărie, ultima oară, prin luna octombrie”, a declarat una dintre femeile venite la Primărie să se intereseze de laptele praf. În depozitul Direcţiei de Asistenţă Socială a primăriei Buzău nu mai e lapte praf de la începutul lunii decembrie. “Ultima oară am primit lapte praf de la Autoritatea de Sănătate Publică în noiembrie 2008, cam 2.200 de cutii. Nu le-am epuizat pe toate, aşa că vreo 600 de cutii ne-au rămas pentru decembrie. De atunci nu am mai primit lapte praf, iar mămicile vin să întrebe de cota pe ianuarie. De la Autoritate ne spun că ministerul nu are buget şi de aceea încă nu se poate organiza licitaţia pentru noul stoc de lapte”, a declarat Alexandrina Docuz, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Buzău. Conducerea Autorităţii de Sănătate Publică Buzău apreciază că laptele praf va ajunge la bebeluşi cel mai devreme peste o lună, cînd se va organiza licitaţia. Cei mai mulţi sugari care, potrivit programului Ministerului Sănătăţii, primesc gratuit lapte praf pînă la vîrsta de un an, provin din familii nevoiaşe.