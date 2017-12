Zeci de mii de europeni, în aşteptarea unui organ

Comisia Europeană (CE) a adoptat, ieri, o serie de măsuri şi un plan de acţiune ce prevede colaborarea dintre statele membre pentru siguranţa şi calitatea donării de organe. Un comunicat al CE arată că, în prezent, 56.000 de europeni aşteaptă un donator compatibil de organe, iar, zilnic, 12 persoane mor în aşteptarea unui transplant. Prin respectivul set de măsuri, Comisia urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei organelor în Europa, creşterea disponibilităţii de organe şi sporirea gradului de eficienţă şi de accesibilitate al sistemelor de transplant. “Toate aceste măsuri urmăresc salvarea de vieţi. Am vrea să reafirmăm faţă de cetăţenii şi pacienţii din întreaga Europă garanţia că UE şi statele membre conlucrează la maximizarea eforturilor pentru a asigura sisteme de transplant de o înaltă calitate şi sigure”, a spus comisarul pentru sănătate Androulla Vassiliou. Printre măsurile adoptate de CE se numără stabilirea unui cadru juridic clar, astfel ca fiecare stat să instituie sau să desemneze o autoritate naţională competentă pentru a asigura calitatea şi siguranţa donării sau transplantului. Totodată, vor exista un sistem de trasabilitate a organelor umane şi un sistem de raportare a incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave. Nu în ultimul rînd, vor fi derulate o serie de programe naţionale pentru monitorizarea activităţilor din domeniu şi pentru o mai bună informare privind fenomenul donării. Planul de acţiune, derulat pe o durată de şase ani (2009-2015), are zece puncte prioritare şi încurajează acţiunile comune şi coordonarea între statele membre. Acesta mai prevede îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor de comunicare atît ale profesioniştilor din domeniu, cît şi ale pacienţilor. Reamintim că reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Transplant (ANT) din România au anunţat că în primele şase luni ale anului, numărul donatorilor aflaţi în moarte cerebrală a ajuns la 30. Pentru acest an, conducerea ANT şi-a propus să ajungă la 50 de donatori aflaţi în moarte cerebrală, adică o creştere cu 30%. În urma analizei datelor a reieşit o creştere cu 50% a numărului de donatori în moarte cerebrală în 2007 faţă de 2006. Specialiştii susţin că acest lucru a fost posibil şi datorită faptului că s-a obţinut o finanţare importantă, astfel s-a putut realiza o decontare reală a tuturor costurilor pe care le presupun procedurile finanţate prin Programul naţional de transplant de organe, celule şi ţesuturi umane. Reamintim, totodată, că judeţul Constanţa se clasează printre ultimele din ţară în ceea ce priveşte numărul donatorilor de organe. “De ani de zile nu am mai avut persoane aflate în moarte cerebrală care să doneze organe cu care am fi putut să salvăm vieţi”, declara, nu demult, preşedintele Societăţii Române de Chirurgie (SRC), totodată şi şeful Clinicii de Chirurgie II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Vasile Sîrbu, cel care a realizat cu succes mai bine de zece transplanturi renale şi alte transplanturi de celule de insule pancreatice.