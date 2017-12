Zeci de mii de medici au demonstrat la Paris împotriva legii sănătăţii

Zeci de mii de medici francezi au manifestat, ieri, la Paris, denunţând legea sănătăţii a ministrului Marisol Touraine, care a primit după-amiaza o delegaţie sindicală, după cum relatează site-ul Francetvinfo.fr. Între 19.000 şi 40.000 de halate albe au mărşăluit pe străzile capitalei franceze în semn de protest faţă de o reformă cu privire la plăţi care urmează să fie aplicată din 2017, apreciind că aceasta îi va "îngropa în hârţogăraie". Sub presiunea acestei mobilizări, ministrul Sănătăţii i-a primit pe medici la discuţii. "Această transformare nu se va face fără profesioniştii din sănătate, se va face cu ei. Le-am confrmat că am depus la Adunarea Naţională amendamente care vor răspunde îngrijorărilor lor", a declarat Touraine. Însă, potrivit sindicatelor medicilor, problema este departe să fie rezolvată. "Astăzi (duminică) nu am înregistrat niciun progres", a declarat doctorul Jean-Paul Ortiz, preşedintele Confederației Sindicatelor Medicale.

