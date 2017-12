Zeci de mii de poliţişti au participat la funeraliile colegului lor Rafael Ramos asasinat la NY

Vicepreşedintele american Joe Biden a adus ieri un vibrant omagiu poliţiei, la funeraliile unui poliţist asasinat la New York, la care au asistat zeci de mii de bărbaţi şi femei în uniformă veniţi din întreaga ţară, relatează AFP. Însă dovada tensiunii care continuă să existe între primarul New Yorkului şi poliţia oraşului este faptul că sute de poliţişti care au urmărit ceremonia de afară au ales să se întoarcă cu spatele atunci când primarul Bill de Blasio a luat cuvântul, la biserica protestantă Christ Tabernacle, în Queens. "Acest asasinat a atins inima întregii ţări", a declarat vicepreşedintele, adăugând în aplauze că Poliţia din New York este "probabil cea mai bună din ţară". "Eu cred că această poliţie şi acest oraş incredibil de divers arată ţării cum să îşi soluţioneze divergenţele", a adăugat el. "Nimic nu va învinge sau diviza familia noastră din New York", a declarat guvernatorul Andrew Cuomo. Foarte criticat de anumiţi poliţişti, Bill de Blasio a salutat în Rafael Ramos, în vârstă de 40 de ani, un "erou", un "om al păcii şi dragostei" şi a prezentat condoleanţe şi "celeilalte familii, cea a Poliţiei din New York, care suferă atât de mult în acest moment". Însă, atunci când a luat cuvântul, sute de poliţişti din afara bisericii au ales să întoarcă spatele ecranelor uriaşe pe care era difuzată ceremonia. Afirmaţiile sale au provocat doar aplauze politicoase, pe când cele ale vicepreşedintelui, guvernatorului şi şefului poliţiei Bill Bratton au fost primite călduros. Bratton a insistat asupra necesităţii reconcilierii. Rafael Ramos, căsătorit şi tată a două fiice, a fost ucis pe 20 decembrie, împreună cu colegul său, Wenjian Liu, în vârstă de 32 de ani, în maşina de serviciu, în Brooklyn. Cei doi poliţişti poate că nu au avut nici măcar timp să-şi vadă agresorul, un tânăr cu probleme psihice, Ismaaiyl Brinsley, în vârstă de 28 de ani, care după ce i-a împuşcat s-a sinucis pe un peron de metrou, în vecinătate.