Zeci de mii de sindicalişti cer demisia Guvernului “gropar”

Peste 15.000 de protestatari reprezentînd trei mari confederaţii sindicale au organizat, ieri, la Bucureşti, cea mai amplă acţiune de protest din acest an. Nemulţumiţi de reducerea drastică a nivelului de trai şi de faptul că populistul slogan “Să trăiţi bine!” este cel mai mare fiasco electoral din istoria modernă a României, demonstranţii au ameninţat cu organizarea unui nou val de proteste. După ce au mărşăluit pe străzile Capitalei, blocînd circulaţia rutieră şi scandînd lozinci antiguvernamentale, sindicaliştii au mers la Palatul Victoria unde au cerut demisia Guvernului Tăriceanu. Potrivit liderilor sindicali, nerezolvarea doleanţelor privind majorarea salariilor, a pensiilor, reducerea costurilor la utilităţi şi o nouă politică fiscală vor conduce la declanşarea grevei generale. Cele mai vehemente proteste ale zecilor de mii de demonstranţi s-au îndreptat împotriva premierului Tăriceanu şi a preşedintelui Băsescu.

Bucureşti, 24 mai 2006. După un început de lună nu tocmai după cele mai bune auspicii, protestul sindicaliştilor "CNSLR Frăţia", gripa aviară în curţile bucureştenilor şi marşul aromânilor dornici să devină minoritari într-o ţară în care trăiesc de secole, "Micul Paris" s-a transformat din reşedinţa politică şi administrativă a ţării în "capitala nemulţumirilor românilor". Peste 15.000 de sindicalişti din toată ţara s-au adunat ieri, în faţa Arcului de Triumf din Bucureşti, pentru a participa la megamitingul organizat de Blocul Naţional Sindical (BNS), "Cartel Alfa" şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR). Printre protestatari s-au aflat şi 1.000 de sindicalişti constănţeni care, după un drum de aproape patru ore, au fost aşteptaţi la intrarea în Capitală de importante forţe de ordine. După ce au ajuns la Arcul de Triumf, sindicaliştii şi-au ocupat poziţiile conform protocolului încheiat între liderii celor trei confederaţii sindicale. Reprezentanţii "Cartel Alfa" şi cei ai BNS au flancat tribuna amenajată chiar în faţa Arcului de Triumf, în vreme ce sindicaliştii CSDR au ocupat întreaga zonă pînă la Piaţa Charles de Gaulle.

De la tribuna amenajată pe platforma unui camion, liderii sindicali s-au adresat protestatarilor, amintindu-le revendicările pentru soluţionarea cărora au organizat mitingul. Lista a fost deschisă de schimbarea politicii sociale, stoparea creşterii tarifelor la utilităţile publice şi majorarea salariului minim pe economie la 180 de euro. "Este inadmisibil să vorbim de o viaţă decentă, atîta vreme cît vom intra în Europa ca un popor sărac. Prin acest miting vrem să arătăm celor care ne conduc că nu ei sînt patronii noştri, ci noi îi conducem, pentru că i-am votat", a declarat preşedintele BNS, Dumitru Costin. Într-o atmosferă incendiară, cu 35 de grade în aer, plus zgomotul infernal al toboşarilor de la "Tractorul Braşov" şi sirenele de la antiaeriană, protestatarii au dat drumul scandărilor antiguvernamentale. Cele mai vehemente proteste ale zecilor de mii de demonstranţi s-au îndreptat împotriva premierului Tăriceanu şi a preşedintelui Băsescu. "De 16 ani guvernanţii stau ca nesimţiţii în Palatul Victoria şi sînt indiferenţi la soarta noastră. Nu le plac mitingurile din două motive: fac prea mult zgomot şi arată populaţiei sărăcia în care trăiesc cei mai mulţi cetăţeni. Cu toate acestea, cel mai tare îi sperie greva generală", a afirmat preşedintele "Cartel Alfa", Bogdan Hossu.

Ultima soluţie - greva generală

De la Arcul de Triumf, acompaniaţi de fanfara care a intonat imnul naţional pe tot parcursul traseului, sindicaliştii au pornit în marş către Palatul Victoria. Coloana a fost deschisă de protestatarii care ţineau în mîini machete cu ministrul Gheorghe Barbu şi guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, pe post de gropari ai Muncii şi sistemului financiar din ţara noastră. În timp ce strigau "Hoţii", a apărut şi grosul demonstranţilor care fluturau caricaturi cu preşedintele Băsescu ţinînd în mîini găini şi monede, reprezentînd, potrivit protestatarilor, gripa aviară şi veniturile mici ale populaţiei. Cei mai mulţi trecători au privit impasibili imensa coloană de manifestanţi care traversa Bucureştiul, doar şoferii exprimîndu-şi nemulţumirile cu privire la protest, ei fiind cei mai afectaţi de blocarea circulaţiei.

Sub supravegherea atentă a sutelor de jandarmi care i-au însoţit pe manifestanţi, sindicaliştii constănţenii au scandat pentru reducerea fiscalităţii, combaterea muncii "la negru" pe platforma portuară şi aplicarea unei reforme adevărate în sistemul sanitar. "Trebuie să punem capăt sărăciei în România. Am ajuns într-o situaţie limită, mai ales că patru milioane de salariaţi sînt obligaţi să susţină tot atîţia români care lucrează fără forme legale în această ţară", a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel. "Campionul" grevelor în porturile constănţene, cum a fost numit Petre Costel de către Dumitru Costin, a mai afirmat că în situaţia în care protocolul încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nu va fi respectat, în cel mult o lună, lucrătorii portuari vor declanşa greva generală. După două ore de marş sub soarele necruţător al Capitalei, timp în care au huiduit forţele de ordine care au încurcat traseele sindicaliştilor din Banat şi Maramureş, demonstranţii au ajuns la Palatul Victoria. În faţa clădirii apărată de TAB-urile Jandarmeriei, protestatarii au solicitat încă o dată demisia guvernanţilor, însă nici un reprezentant al Executivului nu a încercat să dea ochii cu demonstranţii.

La fel ca şi în cazul protestului organizat de "CNSLR Frăţia", cei trei lideri de sindicat au depus lista cu revendicări la sediul Guvernului. Spre deosebire de colegii lor de breaslă, reprezentanţii BNS, "Cartel Alfa" şi CSDR au refuzat solicitarea premierului Călin Popescu Tăriceanu de a suspenda protestele. Potrivit sindicaliştilor, acest lucru se va întîmpla numai dacă lista cu revendicări va fi rezolvată întru totul. "Insensibilitatea guvernanţilor la problemele salariaţilor din România va conduce în mod automat la redefinirea strategiei de acţiune. Asta înseamnă, cel mai probabil, că următoarea formă de protest va fi reprezentată de declanşarea grevei generale pe termen nelimitat", a încheiat preşedintele BNS Constanţa, Vasile Oţelea.