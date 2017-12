Zeci de milioane de euro pentru firme portocalii

Presa sportivă din România aduce în atenţia românilor un nou caz de îmbogăţire protocalie. Firmele consilierului local PD-L din Turda, Gabriel Szilagyi, au câştigat contracte în valoare de 50 de milioane de euro cu diverse instituţii ale statului, fără licitaţie. Potrivit investigaţiei Gazetei Sporturilor, Szilagyi a făcut afaceri cu statul în domeniul sportului şi construcţiei de drumuri. Astfel, firmele deţinute de consilierul Gabriel Szilagyi sau asociate acestora au câştigat contracte de construire a patinoarului olimpic din Braşov, a unei piscine şi a unui orăşel al copiilor din Oradea, un complex sportiv în Otopeni, două drumuri din Cluj şi Bihor şi o mulţime de patinoare de mici dimensiuni, răspândite în întreaga ţară. Primul contract care a atras atenţia presei este patinoarul olimpic din Braşov, care a costat statul 10 milioane de euro, deşi s-a ridicat în trei luni, pe o structură deja existentă. Atribuirea contractului s-a făcut către MBS Group, firmă la care consilierul PD-L deţine 60% din acţiuni, fără licitaţie şi fără anunţ de participare, de către Ministerul Dezvoltării, condus pe atunci de Vasile Blaga. În februarie 2010, aceeaşi firmă MBS a primit 30 de milioane de euro pentru a construi nişte bazine de înot lângă Otopeni, banii provenind de la Compania Naţională de Investiţii, aflată în prezent în subordinea Elenei Udrea. În 2009, Ministerul Tineretului şi Sportului, condus de Sorina Plăcintă, a plătit o mulţime de bani pentru nişte minipatinoare în toată ţara. Din cele şapte patinoare a câte 150.000 de euro fiecare, firmele lui Szilagyi au câştigat construirea a şase dintre ele. Gabriel Szilagyi spune că unele dintre contracte au fost câştigate înainte ca el să intre în PD-L şi nu vede legătura dintre poziţia sa şi participarea la licitaţii. Sorina Plăcintă a declarat că, la preluarea portofoliului MTS, a găsit un referat privind “necesitatea” construirii minipatinoarelor. “Nu o acuz nici pe predecesoarea mea, indiferent din ce partid ar fi fost. Este o decizie pe care mi-o asum, pe care am luat-o împreună cu cei din Minister, cei din cluburi. Licitaţiile nu s-au produs la Minister”, a declarat Plăcintă. Aceasta a mai spus că toate procedurile de achiziţie publică s-au făcut în condiţiile legii, cu respectarea strictă a normelor în vigoare. “Licitaţiile au fost corecte, toate detaliile au fost publicate pe SEAP. De altfel, caietele de sarcini şi procedurile au fost derulate de beneficiarii proiectelor şi nu de reprezentanţii fostului Minister al Tineretului şi Sportului”, a explicat fostul ministru. Afacerea patinoarelor pare a fi un nou tun dat de portocalii aflaţi la putere, care, în 2009, un an în care criza economică a început să-şi producă efectele, a aruncat cu banii publici în firmele apropiate PD-L, pregătindu-le pentru dificilul an 2010, când ştiau că nu vor mai putea face nimic în acest sens.