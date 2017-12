Zeci de milioane de euro pentru fructe şi legume în şcoli

Statisticile din ultima perioadă potrivit cărora tot mai mulţi tineri au probleme cu greutatea i-au pus serios pe gînduri pe reprezentanţii Comisiei Europene (CE). Datele recente întocmite de specialişti arată că 22 de milioane de copii din UE sînt supraponderali, iar mai mult de cinci milioane dintre aceştia sînt obezi. Dacă nu se iau măsuri, numărul tinerilor cu probleme de greutate ar putea creşte cu jumătate de milion în fiecare an. Aşa se face că reprezentanţi ai CE au în plan să aloce 90 de milioane de euro pe an pentru fructe şi legume care să fie distribuite, gratuit, în şcolile din UE, pentru a încuraja tinerii către o alimentaţie sănătoasă. Propunerea va fi trimisă Consiliului şi Parlamentului European, iar suma va fi completată cu finanţări de la bugetele naţionale ale statelor membre care optează pentru introducerea programului respectiv. Programele vor putea fi cofinanţate în aşa-numitele „regiuni de convergenţă”, unde raportul PIB/cap de locuitor este mai redus. Soluţia va permite statelor membre să elaboreze strategii naţionale pentru diminuarea problemelor de sănătate cauzate de nutriţia deficitară, de supraponderabilitate şi de obezitate. Se vrea ca programul care are ca scop alimentaţia sănătoasă să fie derulat de la începutul anului şcolar 2009-2010. Specialiştii sînt de părere că este esenţial pentru copii să dobîndească bune obiceiuri de la o vîrstă fragedă, pentru a le putea păstra apoi pe tot parcursul vieţii. Experţii consultaţi de CE consideră că o alimentaţie sănătoasă, bogată în fructe şi legume proaspete, poate avea un rol foarte important în reducerea ratei obezităţii şi în diminuarea riscului apariţiei, pe parcursul vieţii, a unor grave probleme de sănătate, precum bolile cardiovasculare şi diabetul de tip II. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca fiecare persoană să consume zilnic o cantitate netă de 400 grame de fructe şi legume. În ciuda recomandărilor, majoritatea europenilor nu ating acest obiectiv, tendinţa descendentă fiind evidentă în mod special în rîndul tinerilor.