Zeci de persoane terorizate de un puşcăriaş

Locatarii unui bloc social din comuna Ciocârlia au fost terorizaţi şi bătuţi, sâmbătă, de un bărbat care şi-a făcut apariţia în imobil înarmat cu o sabie. Oamenii spun că, de câteva săptămâni, bărbatul, eliberat din penitenciar de aproape un an, nu le mai dă pace şi că le este frică să mai doarmă în casele lor. La ultima „vizită” pe care individul le-a făcut-o, aceştia au sunat la Poliţie. Oamenii legii au intrat în alertă sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, când mai multe persoane din fostul IAS Ciocârlia au apelat linia unică 112 şi au cerut ajutor, spunând că mai mulţi tineri au fost luaţi la bătaie de un bărbat. Scandalul a început într-un bar din apropierea imobilului. „A intrat în local, a început să urle şi să ameninţe şi, fără niciun motiv, i-a luat la bătaie pe soţul şi pe fiul meu, cu un tac de biliard. Nu este pentru prima dată când vine şi face scandal. A mai bătut şapte sau opt persoane care se aflau în curtea magazinului. A spart tot pe acolo“, a povestit o femeie. „M-a ameninţat fără niciun motiv. M-a şi tăiat pe mână cu o sabie. Nu-l cunosc, nu am avut altercaţii cu el. L-am văzut doar când a mai venit pe la oamenii de aici“, a declarat una dintre victimele individului.

SCĂPAT DE RUDE Poliţiştii trimişi la locul altercaţiei au reuşit să îi ia sabia scandalagiului, Şmadeci Costică, de 33 de ani, din Constanţa. „Era beat. I-am luat sabia şi am încercat să liniştim spiritele. Se formaseră două grupuri, unul alcătuit din rudele şi prietenii scandalagiului, iar altul format din ceilalţi locatari ai blocului. În timp ce gestionam situaţia tensionată dintre cele două tabere, suspectul s-a refugiat în apartamentul cumnatei lui. De aici, profitând de învălmăşeala creată, a reuşit să fugă”, a declarat ag. pp. Diner Caibula, din cadrul Poliţiei Ciocârlia. Atacatorul a scăpat de oamenii legii sărind pe una dintre ferestrele apartamentului. Poliţiştii spun că au primit mai multe plângeri la adresa suspectului. „De aproape două luni am început să primim plângeri împotriva lui, însă, după câteva zile, victimele îşi retrag declaraţiile pe motiv că s-au împăcat“. Faţă de Şmadeci a fost începută urmărirea penală sub aspectul comiterii infracţiunilor de port ilegal de armă albă şi deranjarea ordinii şi liniştii publice.