Zeci de români protestează în ploaie, la Londra, în fața Channel 4

Un grup de români protestează în fața sediului Channel 4 din Londra față de documentarul "The Romanians are Comming!", informează stiridiaspora.com. Iris Radulian este președinte al ONG-lui My Romania Group și Foundraiser al Organizației Umanitare West London Refugee Women's Forum. Tânăra studiază la London Metropolitan University. Ea s-a alăturat grupului de protestatari pentru a-și arăta nemulțumirea și solidaritatea cu românii care muncesc onest în Regatul Unit, denigrați de serialul tendențios la adresa tuturor românilor. Documentarul "Vin Românii!" îi prezintă pe imigranți ca fiind țigani, infractori, oameni fără adăpost care vin în Marea Britanie la cerșit, dorm sub poduri sau la metrou și trăiesc din ajutoare sociale. Protestul de astăzi este numit "Silent protest @Channel4″. Tinerii protestează în mod pașnic doar cu pancarte în mâini. Primul episod i-a avut ca protagoniști pe doi cetățeni români. Alex doarme într-un parc auto, de lângă stația Victoria, și îi ajută pe cei nou-veniți să se stabilească în Londra. Sandu este un rom care nu cunoaște prea bine limba engleză și care luptă să se stabilească în Liverpool. Următorul episod din seria Vin românii! ar trebui să fie difuzat pe postul Channel 4, marți, 24 Februarie de la ora 21.00.