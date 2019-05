Zelenski: Nimic în afară de frontieră nu mai leagă Ucraina de Rusia

După anexarea peninsulei ucrainene Crimeea şi așa-numita agresiune din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene luptă cu rebelii separatişti sprijiniţi de Moscova, nimic în afară de frontiera comună nu mai leagă Ucraina de Rusia, a declarat, joi, preşedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



"Am reflectat îndelung la cât de multe lucruri au în comun Ucraina şi Rusia (aşa cum îi place Kremlinului să susţină). În realitate, după anexarea Crimeii şi agresiunea din Donbas, din ceea ce avem comun a rămas un singur lucru - graniţa de stat: 2295 de kilometri şi 400 de metri", a afirmat Zelenski, cerând Rusiei să permită Ucrainei să preia controlul complet asupra frontierei comune de partea ucraineană, în estul ţării. "Abia după aceasta vom putea continua căutarea elementelor comune între cele două state", a adaugat el.



În acelaşi timp, preşedintele ales al Ucrainei a declarat că ultimele decizii ale Moscovei cu privire la Ucraina, între care simplificarea acordării cetăţeniei ruse ucrainenilor din regiunile Doneţk şi Lugansk, controlate de rebelii separatişti proruşi, nu contribuie la reglementarea relaţiilor dintre Ucraina şi Federaţia Rusă.



"Interdicţia privind exportul de produse petroliere, deschiderea punctelor de eliberare a paşapoartelor ruseşti pentru locuitorii din teritoriile ocupate (din estul ţării), deţinerea prizonierilor ucraineni nu facilitează deloc reglementarea relaţiilor între ţările noastre. Şi astfel de relaţii nu pot fi numite frăţeşti", a subliniat Zelenski în mesajul său.



Recent, postul de televiziune rusesc NTV a anunţat că va difuza emisiunea "Magia", moderată de Volodimir Zelenski şi actriţa rusă de comedie Tatiana Lazareva, un show stand up datând din 2011, pe care postul de televiziune amintit îl prezintă telespectatorilor ruşi drept o premieră.



"Referitor la această emisiune anunţată de canalul rusesc, vreau să amintesc că participarea mea la acest show mi-a adus popularitate în Ucraina şi în cele din urmă m-a ajutat să devin preşedinte. Difuzarea acestei emisiuni acum are un aspect bizar - eu nu am ambiţia de a face carieră politică în Rusia', a mai subliniat în comentariul său Volodimir Zelenski.



La 30 aprilie, Comisia Electorală Centrală de la Kiev a anunţat oficial rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin prezidenţial, câştigat de Volodimir Zelenski cu 73,22% din voturi. Rivalul său, preşedintele aflat la final de mandat Petro Poroşenko, a obţinut 24,45% din sufragii. Preşedintele ales este învestit în funcţie nu mai târziu de 30 de zile după anunţarea oficială a rezultatelor scrutinului de către Comisia electorală.