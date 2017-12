Criza financiară cu care cea mai mare unitate sanitară din judeţ, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, s-a confruntat anul trecut şi încă se mai confruntă pare totuşi să fi fost „învinsă”, parţial, de către conducerea SCJU. Este adevărat că, în lipsa banilor, bolnavii au fost nevoiţi să cumpere medicamente şi materiale sanitare. Trebuie însă menţionat că puţine conduceri ale spitalor din ţară au reuşit să ţină sub control situaţia, să nu termine anul cu datorii. În cazul SCJU Constanţa putem spune că avem de-a face cu un record. Managerul unităţii sanitare, dr. Dan Căpăţână, s-a putut lăuda cu faptul că unitatea pe care o conduce a încheiat anul fără datorii, fiind la zi cu plata tuturor facturilor, deşi situaţia nu a fost deloc una uşoară. “Este primul an din istoria Spitalului Judeţean, după o lungă perioadă, când am încheiat anul pe zero, fără datorii. În momentul de faţă nu avem datorii, vorbesc de facturi neachitate peste termenul de scadenţă. Nu ştiu câte spitale din ţară se pot lăuda cu această situaţie”, a declarat, mulţumit, managerul.