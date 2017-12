Zero grade C în weekend

Cea mai scăzută temperatură din țară din această toamnă, de minus 8 grade Celsius, s-a înregistrat miercuri dimineață, 28 octombrie, la Miercurea Ciuc, iar meteorologii spun că ar trebui să ne obișnuim cu o vreme din ce în ce mai rece, pentru că temperaturile vor scădea simțitor în următoarele zile. Temperaturi sub limita înghețului au fost consemnate în toate localitățile din județul Harghita, şi anume minus 6 grade C la Joseni și la Toplița, minus 3 grade C la stația meteo de pe Vârful Bucin și minus un grad C la Odorheiu Secuiesc. Joi, 29 octombrie, în Dobrogea vor fi temperaturi maxime cuprinse între 11 și 13 grade C și minime care se vor situa între 3 și 9 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de meteorologie. Vineri, 30 octombrie, temperaturile vor fi în scădere, astfel că vom avea maxime cuprinse între 10 și 12 grade C și minime între 1 și 6 grade C. Sâmbătă, 31 octombrie, temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 12 grade C, iar cele minime între 0 și 6 grade C.