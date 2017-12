Zgârie-norii sting lumina pentru păsările migratoare

Unii dintre cei mai înalţi zgârie-nori din New York îşi vor stinge luminile în timpul nopţii în această toamnă pentru a nu afecta migraţia păsărilor. Campania se va desfăşura între 1 septembrie şi 1 noiembrie, când au loc migraţiile păsărilor. Printre zgârie-norii care vor stinge luminile se numără Time Warner Center, Rockefeller Center şi Empire State Building. Peste 90.000 de păsări mor anual lovindu-se de clădiri, fiind dezorientate de luminile clădirilor foarte înalte. “Milioane de păsări trec prin New York în drumul lor spre zonele în care iernează. Păsările zboară mai ales noaptea deasupra oraşului şi devin confuze din cauza luminilor”, a explicat Glenn Phillips, directorul organizaţiei ornitologice Audubon din New York. De mai mulţi ani, organizaţia face presiuni asupra proprietarilor şi administratorilor clădirilor pentru a stinge luminile de la miezul nopţii până dimineaţa între 1 septembrie şi 1 noiembrie. Stingerea luminilor nu este însă întotdeauna uşoară. În clădirile vechi, luminile trebuie stinse etaj cu etaj, ceea ce consumă foarte mult timp, iar în unii zgârie-nori echipele de curăţenie lucrează tocmai în toiul nopţii.