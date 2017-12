Zglobiu, apărat pro bono de avocata lui Becali

09:40:24 / 29 Mai 2014

Gestul, nu are scuze!

Au mai patit-o si altii: Margret Tatcher si Helmut Kohl..cu oua crude,Berlusconi...cu o statueta,Bush"cel mic"...cu o pereche de pantofi,iata ca si Basescu intrat in "clubul select" al oamenilor de stat ofensati fizic....cu o flegma!...Deci,nebuni sunt cam peste tot.Intrebarea care mi-o pun este: cum a fost posibil sa se ajunga in aceasta situatie si cum asigura SPP securitatea Presedintelui?Individul s-a aflat la aproape jumatate de metru de "obiectiv"!Cum s-a facut asigurarea traseului?mai ales ca in zona nu era o "mare" de oameni,banuiesc ca majoritatea erau rude ale marinarilor si studentilor ambarcati la bordul NS Mircea.Haide-ti sa fim seriosi! Daca domnul Basescu,avea decenta unui marinar,absolvent al unei institutii militare la vremea aceea,venea la bord costumat in uniforma de comandant,asista la ridicarea Pavilionului si in Careu pe punte decerna Ordinul Comemorativ a 75 de ani de activitate Bricului NS Mircea dupa care se retragea decent.Am fost facut pionier in 1968 la bordul navei,iar onorurile acordade cu acea ocazie au fost facute dupa cum numai marinarii militari stiu sa o faca:IMPECABIL!