Zgonea: ”Nu sunt dispus să candidez pentru o funcţie cât e Ponta preşedinte”

Vicepreşedintele PSD, Valeriu Zgonea, a declarat, într-un interviu acordat Mediafax, că Victor Ponta nu trebuie să demisioneze de la şefia PSD, întrucât a făcut o figură frumoasă la prezidenţiale, el arătând că nu e dispus să candideze la o funcţie în partid cât timp Ponta e preşedinte. Zgonea a apreciat că analiza eşecului de la prezidenţiale trebuie făcută cu „calm şi cu răbdare” şi nu la presiunea unor „vectori” care au diferite interese. „Astfel de discuţii se poartă, ca în orice instituţie publică sau privată sau organizaţie neguvernamentală, şi într-un partid politic se poartă în interior şi în spatele uşilor închise, dar trebuie să le arăţi oamenilor că te-ai reformat”, a spus Zgonea. El a precizat că PSD a înţeles că trebuie să se reformeze şi de aceea a şi lansat Victor Ponta, ca preşedinte al partidului, câteva teme de reflecţie, printre care şi cea referitoare la autosuspendarea din partid a celor care au probleme cu Justiţia. „Cel care are probleme cu Justiţia este autosuspendat din partid şi nu mai va candida la vreo funcţie până când nu se rezolvă problemele. Adică, să nu ne păcălim că eu mă autosuspend şi în 2016 vin din nou să candidez că, domnule, nu avem o decizie în Justiţie şi eu, până nu ia o decizie Justiţia, sunt din punct de vedere al legilor nevinovat. Corect. Dar din punct de vedere al percepţiei publice, un politician întotdeauna este prima dată vinovat şi se duce în instanţă să-şi apere nevinovăţia”, a spus Zgonea. Zgonea a mai afirmat, întrebat dacă ia în calcul să candideze la şefia PSD, că face parte din echipa lui Victor Ponta şi nu e dispus să candideze la vreo funcţie atât timp cât Ponta e preşedinte. „Eu fac parte dintr-o echipă a lui Victor Ponta. În acest moment funcţia pe care eu o am, de vicepreşedinte, îmi conferă şi vizibilitate şi eu cred că îmi aduc un aport bun la echipa pe care Victor Ponta şi-a propus-o şi a cerut-o Congresului în 2012. Din această perspectivă nu sunt sub nicio formă, să zic aşa, dispus să candidez pentru o funcţie atâta timp cât Victor Ponta este preşedintele partidului. Făcând parte din echipa lui, eu cred ca trebuie să arăţi în 2015, indiferent de partidul politic, şi o anumită loialitate faţă de echipa cu care lucrezi”, a menționat Zgonea. El a spus că Ponta a arătat că este un foarte bun integrator în echipă şi un lider. „Mergem în această echipă, lucrăm foarte bine, nu am ce să-i reproşez, facem reforma partidului aşa cum ne-o dorim noi astfel încât în 2016, după o bună guvernare, să câştigăm alegerile locale şi alegerile parlamentare”, a adăugat Zgonea.