Zhang Yimou va realiza primul său film în engleză

Cineastul chinez Zhang Yimou, devenit celebru pe plan internaţional cu pelicula ”Raise The Red Lantern”, va regiza primul său film în limba engleză, ”The Parsifal Mosaic”, o adaptare a romanului omonim scris de Robert Ludlum în 1982. Zhang Yimou, nominalizat de două ori la premiile Oscar, este primul regizor chinez care a semnat cu un studio de producţie american, Universal Studios, pentru realizarea unui lungmetraj în limba engleză. O primă versiune a scenariului a fost deja finalizată de David Self. Însă, în curând, va fi scris un alt scenariu, sub supravegherea lui Zhang Yimou. Această ecranizare a romanului scris de Robert Ludlum - autorul seriei care îl are în centru pe agentul Jason Bourne - spune povestea unui ofiţer american de spionaj care este martor la asasinarea iubitei sale, un agent dublu care lucrează pentru KGB. Lucrurile nu sunt însă ceea ce par şi ofiţerul va fi implicat într-o conspiraţie din care trebuie să scape cu viaţă. Filmul va fi produs de Brian Grazer şi Ron Howard, regizor al filmelor ”Rush: Rivalitate şi adrenalină” şi ”Frost / Nixon”, acesta din urmă fiind desemnat să regizeze adaptarea romanului lui Ludlum în 2009.

Cel mai mare succes de box-office al regizorului Zhang Yimou a fost lungmetrajul ”Eroii / Hero”, cu Jet Li în rolul principal, care a avut încasări de 54 de milioane de dolari în SUA. Cel mai recent film al său se intitulează ”The Flowers of War” (2011) şi l-a avut în rolul principal pe actorul Christian Bale. Acest lungmetraj a fost nominalizat în 2012 la Globul de Aur pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Zhang Yimou a fost nominalizat de două ori la Oscar. Niciun film şi niciun regizor din China nu a câştigat însă vreodată un trofeu major la gala organizată de Academia de Film americană.