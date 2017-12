Zhang Ziyi ar fi făcut avere din prostituţie

A cunoscut celebritatea mondială ca actriţă, deşi s-a născut în China, dar acum, la 33 de ani, Zhang Ziyi este pe cale să piardă tot. Vedeta din ”Crouching Tiger, Hidden Dragon / Tigru şi Dragon”, ”Rush Hour” sau ”Memoirs of A Geisha / Memoriile unei Gheişe” este implicată într-un uriaş scandal de prostituţie. S-a aflat că aeasta a făcut sex pe bani cu bărbaţi importanţi din ţara natală. Unul dintre aceştia a fost Bo Xilai, supranumit Prinţul Roşu, pe care până de curând mulţi îl vedeau favorit la a prelua conducerea Partidului Comunist. Însă acesta a căzut în dizgraţie după ce soţia lui, Gu Kaili, a fost suspectată că l-a ucis pe Neil Heywood, un om de afaceri britanic, apropiat serviciilor secrete din Regatul Unit, care a fost găsit mort în camera lui de hotel. După acest scandal, cariera politică a lui Bo Xilai s-a sfârşit iar una dintre victimele colaterale pare a fi Zhang Ziyi, frumoasa actriţă născută la Beijing şi desemnată de revista ”People”, în 2001, cea mai sexy femeie din lume.

Zhang Ziyi s-ar fi culcat cu Prinţul Roşu de vreo zece ori, între 2007 şi 2011, în schimbul unor sume imense de bani. Actriţa, care era cuplată pe atunci cu Vivi Nevo, unul dintre foştii iubiţi ai lui Kate Moss, a primit de la Bo Xilai, pentru fiecare întâlnire fierbinte desfăşurată într-un hotel din capitala Chinei, câte 1,25 milioane de euro! Cei doi s-au întâlnit prin intermediul lui Xu Ming, un om de afaceri putred de bogat, suspectat la rândul lui de corupţie. Şi el a trecut prin patul vedetei, iar suma pe care i-a plătit-o este colosală, nu mai puţin de 22,5 milioane de euro. Acuzaţiile au fost ferm dezminţite de actriţă, care consideră că este victima unor maşinaţiuni politice. Autorităţile chineze i-au interzis să părăsească teritoriul ţării, cât durează ancheta. Aşa se explică şi absenţa frumoasei de la Cannes, în acest an.

Acuzaţiile rămân de dovedit dar oricum, imaginea lui Zhang Ziyi are mult de suferit. Mai ales că starul, care locuieşte la Hong Kong, nu se află la primul scandal. Chinezii i-au mai reproşat în trecut aroganţa, lipsa de patriotism, dar şi relaţiile amoroase prea înfocate. Mai mult, Zhang Ziyi a fost suspectată că a deturnat o parte din fondurile colectate pentru victimele cutremurului din Sichuan. Atunci, acel scandal a făcut-o să piardă rolul din ”Snow Flower and the Secret Fan”, în care trebuia să joace alături de Hugh Jackman.