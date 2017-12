Zi de sărbătoare pentru voluntarii Crucii Roşii Române

Pe 4 iulie 1876, printr-o hotărîre a Principelui Ghica, era înfiinţată Societatea „Crucea Roşie” din România, ce avea ca scop ajutarea militarilor răniţi pe cîmpul de luptă. Cu ocazia sărbătoririi a 133 de ani de activitate, reprezentanţii Societăţii Naţionale de Crucea Roşie din România (SNCRR) au organizat, în acest sfîrşit de săptămînă, mai multe activităţi menite să celebreze cum se cuvine activitatea instituţiei. În toate marile oraşe ale ţării au avut loc evenimente precum baluri caritabile, tombole, spectacole de teatru, muzică şi dans şi jocuri pentru copii. La Constanţa, în cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc la sediul Crucii Roşii de pe strada Constantin Brătescu, directorul filialei judeţene a organizaţiei, psiholog Carmen Lungu, a înmînat diplome atît partenerilor cu care a colaborat la diferite acţiuni (Comisariatul pentru Societatea Civilă Constanţa şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis), precum şi voluntarilor care s-au evidenţiat prin munca depusă. „Sînt voluntar de un an. Am ales să mă alătur Crucii Roşii pentru că ştiu că oamenii din jurul nostru au nevoie de ajutor şi consider că ar trebui să fim alături de semenii noştri”, a declarat unul dintre voluntarii premiaţi, Iuliana Burduja. De asemenea, au fost făcute publice mai multe proiecte care se vor desfăşura în acest an. Unul dintre ele este proiectul Litoral 2009, care va debuta începînd de luni, 6 iulie. „Vrem să fim şi anul acesta pe plajă, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de noi. În acest scop, vom amplasa două puncte de prim ajutor. Sînt mai puţine decît în anii precedenţi pentru că în această vară cei care asigură serviciul salvamar vor avea şi puncte de prim ajutor care, din cîte am văzut, sînt bine dotate”, a declarat Carmen Lungu. Pe lîngă punctele de prim ajutor, voluntarii Crucii Roşii Constanţa şi cei detaşaţi din alte judeţe vor patrula pe plaje oferindu-şi ajutorul celor care au nevoie.