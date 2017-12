Zi decisivă în Justiție! Tudorel Toader va prezenta evaluarea șefilor PÎCCJ și DNA

13:11:50 / 31 Martie 2017

Ce faceți cu toader ?!

Afară cu toader tudorel din funcția de ministru al justiției, pentru că din nou, ne-a pricopsit cu cei doi oameni, care fac jocurile străine și nu fac dreptate celor care vor cu adevărat să li-se facă dreptate, ci batjocoresc așteptările oamenilor, românilor de bună : credință și calitate ! Dacă cei doi puși pe lista plecării din funcție, fac dreptate, atunci cei care nu fac dreptate, cum or fi și ce or fi făcând, că românii de la atâta zăngănit de cătușe, nu au văzut, nici o îmbunătățire și îmbogățire a poporului român necăjit, pricăjit, obidit și mulți oameni mor cu sărăcia și dreptatea în brațe și cei doi " se joacă " cu răbdarea oamenilor, până când coaliția de la guvernare, nu își bagă mințile în cap, că au fost aleși, nu pentru binele unora și altora dinafara României, ci pentru noi, românii, că ne-am săturat de atâta sărăcie și de la atâta " cap plecat " la toți escrocii și jefuitorii, care rând pe rând ne-au subjugat, de-a lungul timpului, istoriei noastre milenare, pentru că ne-au condus, conducători trădători de neam și de țară, pentru asta am ajuns în halul acesta, de, se toooot miră lumea de peste tot, de România și de români, cât de : săraci, paduchioși și ca vaaaide noi suntem ! Rușineeeeeeee, să le fie acelor români, care nu iubesc România și poporul român !