Zi decisivă la „Cupa Stelelor Estului 2013“

După primele două runde de jocuri, a treia ediţie a „Cupei Stelelor Estului 2013”, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1998, care are loc la baza sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pare să-şi fi desemnat deja câştigătoarea. Cu două victorii împotriva principalelor contracandidate, 3-2 cu Academia „Ferenc Puskas” şi 2-1 cu Galatasaray Istanbul, dublate de succesele obţinute la loviturile de departajare, echipa Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” a pus deja mâna pe trofeu. Constănţenii mai au un singur meci, împotriva singurei echipe fără punct acumulat la această ediţie, Partizan Belgrad, şi doar un dezastru poate împiedica echipa pregătită de Vasile Mănăilă să câştige competiţia. Ultimul joc mai are însă o miză importantă, lupta pentru titlul de golgeter al turneului. În fruntea clasamentului celor mai buni marcatori se află doi jucători constănţeni, Ianis Hagi şi Nicolae Cârnaţ. Primul a înscris câte un gol în fiecare meci, în timp ce Cârnaţ a reuşit o dublă în confruntarea cu ungurii. Căpitanul Academiei Hagi are cele mai mari şanse, ţinând cont că principalul contracandidat, Cârnaţ, va fi, cel mai probabil, rezervă în partida cu sârbii. Organizatorii au pregătit şi alte premii speciale, la finalul turneului urmând să fie desemnaţi cel mai bun portar, cel mai bun fundaş, cel mai bun mijlocaş şi cel mai bun jucător al turneului.

Astăzi, în ultima zi a turneului, se vor disputa meciurile Galatasaray Istanbul - Academia „Ferenc Puskas“ (ora 16.15) şi Academia Hagi - Partizan Belgrad (ora 18.30), urmate de festivitatea de premiere.

Clasament: 1. Academia Hagi 6p, 2. Academia „Ferenc Puskas” 3p (golaveraj: 4-3), 3. Galatasaray Istanbul 3p (2-2), 4. Partizan Belgrad 0p.