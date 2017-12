Zi decisivă pentru FC Farul

Aflată pe ultimul loc în clasamentul play-out-ului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa are şanse mici să evite retrogradarea. Echipa pregătită de Ştefan Nanu nu a mai câştigat un meci oficial de aproape jumătate de an şi are nevoie de un adevărat tur de forţă în cele nouă etape rămase din acest sezon pentru a urca pe o poziţie care să-i asigure menţinerea în liga secundă şi în sezonul următor. Totuşi, gruparea de pe litoral ar putea să joace în Liga a II-a şi în campionatul viitor, chiar dacă va ocupa ultimul loc în clasament. Constănţenii ar putea beneficia de o decizie a Comitetului Executiv al FRF, care să schimbe sistemul de desfăşurare al campionatului în curs. Astfel, 19 dintre cele 23 de cluburi din liga secundă au semnat o cerere prin care propun revenirea la sistemul cu două serii a câte 16 echipe. În aceste condiţii, nicio echipă nu va retrograda în acest sezon, urmând ca din Liga a III-a să promoveze şase formaţii, iar grupările clasate pe locul secund să dispute un baraj. În plus, ar urma să dispară play-off-ul şi play-out-ul.

„Dacă 19 cluburi, printre care se află şi Farul, au semnat această propunere, înseamnă că sunt şanse mari să fie aprobată. Nu este însă o soluţie pentru a rămâne în liga secundă, trebuie să ne câştigăm acest drept pe teren”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu. Dacă propunerea va trece de Comitetul Executiv, va fi supusă aprobării de către Adunarea Generală a FRF.

Până atunci, constănţenii încearcă să “spargă gheaţa” sub conducerea lui Ştefan Nanu şi să obţină o primă victorie, în confruntarea cu Unirea Tărlungeni, programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 2-a din play-out. La acest meci, tehnicianul grupării de pe litoral nu-l va putea folosi pe Mansur, care se pare că a ales să se întoarcă în Nigeria, lipsind la antrenamentele Farului din ultimele două zile.