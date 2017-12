Zi decisivă pentru Guvernul României

VERDICT Astăzi este ziua decisivă pentru Ponta şi Cabinetul propus de el. Ziua Guvernului Ponta va începe, la ora 10,00, cu audierea miniştrilor propuşi de liderul social democrat în comisiile parlamentare, după care, la ora 16.00, urmează să se reunească plenul comun pentru votul de învestitură a Cabinetului Ponta. Ca să primească votul de învestitură, Executivul USL are nevoie de 231 de voturi pentru, ceea ce se pare că va şi aduna dacă ar fi să ne luăm după afirmaţiile de vineri ale premierului desemnat, Victor Ponta, care a afirmat că, în prezent, Cabinetul pe care îl propune se bazează pe 232 de voturi în Parlament - membri ai USL, dar şi pe voturile reprezentanţilor minorităţilor naţionale cu care urmează să semneze un protocol, precum şi pe cele ale deputaţilor şi senatorilor UNPR.

CONTROVERSE În altă ordine de idei, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că va avea, astăzi, o întâlnire cu premierul desemnat Victor Ponta, cu care va discuta „teme politice”, spunând că el nu a întrerupt niciodată dialogul cu liderii USL. Hunor a adăugat că, la întâlnire, UDMR va fi reprezentată de o delegaţie formată din trei, patru persoane. Premierul desemnat Victor Ponta a declarat, vineri, că la UMF Târgu Mureş nu a fost respectată autonomia universitară, iar el va restabili legalitatea acolo, evitând însă să precizeze clar dacă va abroga HG privind Universitatea de Medicină şi Farmacie. Întrebat dacă USL ar putea accepta condiţionări din partea UDMR privind UMF Târgu Mureş, pentru ca UDMR să susţină Guvernul, Victor Ponta a răspuns că „o condiţie este să nu accepţi condiţii inacceptabile”. Despre şansele Executivului Ponta, preşedintele Traian Băsescu consideră că ar fi „un dezastru” să prelungim criza politică, făcând referire la eventualitatea în care Guvernul Victor Ponta nu va trece de votul Parlamentului. „Nu mă faceţi să fac pronosticuri despre Parlamentul României. Cu Parlamentul României nu ştii niciodată”, a declarat şeful statului, sâmbătă, întrebat de jurnalişti dacă el crede că Guvernul Ponta va reuşi să treacă de plenul Parlamentului. Pe de altă parte, Adrian Năstase a susţinut, într-o postare pe blog, că “regimul Băsescu” face presiuni asupra deputaţilor minorităţilor naţionale şi ai UNPR pentru a nu vota luni, în Parlament, Guvernul Ponta.

LĂMURIRI Până la votul din plen, Cabinetul propus de Ponta mai are de reglementat unele probleme cu unii dintre miniştri. Dacă în cazul lui Victor Alistar s-a decis ca acesta să se retragă de pe lista miniştrilor, Corina Dumitrescu, nominalizată pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă la sediul USL, că joacă cu mandatul pe masă şi că urmează să mai aibă o discuţie cu Victor Ponta pe tema menţinerii sau nu în Guvern. „Deoarece sunt un om al şcolii şi mai puţin al comunicării, i-am propus lui Ponta să ia în considerare că nominalizarea mea ca ministru al Educaţiei este la dispoziţia sa. Mi-a spus că ia act, dar că mergem înainte”, a declarat Dumitrescu. În plus, ea a dat asigurări că dacă va exista o decizie a ANI prin care e declarată incompatibilă nu o va contesta, deoarece este sub nivelul ei să meargă prin tribunale pentru ca „poate, poate” să ajungă într-o funcţie publică. „În urmă cu aproape un an, fostul preşedinte al CSM a depus o sesizare cu privire la o posibilă stare de incompatibilitate între statutul meu de rector la o universitate particulară şi calitatea mea de membru al acestui for suprem al Justiţiei române. De atunci, tăcere în ceea ce mă priveşte pe mine din partea ANI. Afirm cu toată tăria că nu m-a interesat şi nu mă interesează nicio demnitate publică într-atât încât să nu respect legile ţării”, a declarat Dumitrescu. Ea a mai spus că sunt unele interese care nu acceptă ca ea să ajungă la minister. Aseară târziu, pentru a ridica orice umbră de îndoială care ar fi putut să planeze asupra Executivului USL, Victor Ponta a anunţat că îl va nominaliza pentru portofoliul Educaţiei pe liderul PSD Bihor, senatorul Ioan Mang, şef al Comisiei de Educaţie din PSD, retrăgând totodată prima propunere privind-o pe Corina Dumitrescu.