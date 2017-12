Zi decisivă pentru transferurile lui Cristocea şi Vukomanovic

Formaţia antrenată de Ion Marin intră de astăzi pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru meciul cu Gloria Buzău, programat sîmbătă, de la ora 17.00, în etapa a 18-a a Ligii I, prima a returului. Fără Emil Nanu, Daniel Florea şi Ben Teekloh, accidentaţi, şi cu Andrej Rastovac şi Willian Gerlem incerţi, oficialii constănţeni fac eforturi pentru a rezolva încă două transferuri pînă la sfîrşitul acestei săptămîni. Aşteptat să sosească vineri la Constanţa, Branislav Vukomanovic şi-a amînat venirea, după ce a pierdut avionul pentru Timişoara. Drept urmare, fundaşul stînga sîrb în vîrstă de 28 de ani a anunţat că va ajunge pe litoral abia azi, împreună cu impresarul său, pentru a purta ultimele negocieri în vederea încheierii unui contract pe trei sezoane şi jumătate. Tot astăzi va fi o zi decisivă şi în cazul lui Vasilică Cristocea, care îşi doreşte să revină la Constanţa. Mijlocaşul stînga în vîrstă de 28 de ani va merge în cursul dimineţii la Bucureşti, unde îşi va rezilia contractul cu Steaua, urmînd ca în cursul serii să revină acasă pentru a purta tratative cu oficialii Farului. “Dacă ar fi după mine, aş semna şi acum. Am nevoie de Farul, pentru că-mi doresc să reintru în circuit, şi sper că şi Farul are nevoie de mine. Nu am discutat pe ce perioadă voi semna, dar nu contează prea mult, pentru că îmi doresc să mă întorc acasă”, a spus Cristocea.

Altfel, antrenorul Ion Marin s-a declarat preocupat de programul aglomerat al jucătorilor Denis Alibec şi Cosmin Matei, componenţi ai formaţiei de pe litoral, dar şi ai naţionalei de juniori a României. Promovaţi de “Săpăligă” în lotul echipei mari în tur, cei doi fotbalişti în vîrstă de 18 ani ar putea să absenteze de la meciurilor “rechinilor” din cauza convocărilor la naţională. “Ştiu că au multe convocări, dar sper să găsim înţelegere la federaţie. Nu se pune problema prezenţei lor la meciurilor oficiale, dar ne dorim să nu meargă la perioada de pregătire centralizată de două-trei săptămîni şi să rămînă la club”, a explicat “Săpăligă”.