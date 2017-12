Zi istorică

Pentru prima oară în istoria recentă, luni, 26 noiembrie, oraşul New York a petrecut o zi excepţională, în care nu s-a înregistrat nicio infracţiune violentă. Purtătorul de cuvânt al poliţiei din metropola americană a confirmat, într-o conferinţă de presă, faptul că ziua de luni a fost o zi complet liniştită, fără nicio crimă, tâlhărie, fără împuşcături şi violenţă fizică. În ciuda faptului că în luna iulie, oraşul New York a părut să fie scăldat într-o baie de sânge, crescând rata violenţelor, numărul crimelor petrecute în oraş este la cel mai mic nivel din 1960. Infracţiunile au crescut însă cu trei procente, în ciuda unei politici agresive de prevenire a acestora, dusă de poliţia din New York.