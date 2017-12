Zi neagră pentru Maradona

Cu faţa congestionată de supărare, selecţionerul argentinian Diego Armando Maradona a sosit la conferinţa de presă organizată după meciul cu Germania, alături de întregul său staff. „Sunt dezamăgit. Este greu să te întorci în ţară după ce ai pierdut. Vom discuta despre ce s-a întâmplat. Ei au marcat, noi am fost incapabili de acest lucru. Messi a plâns în vestiar. Şi cine spune că nu a onorat tricoul argentinian este prost. A venit prima centrare şi a fost gol. Le-am făcut meciul uşor. Germania a avut mai multe idei. Rezultatul nu corespunde cu ceea ce s-a întâmplat în teren. Mulţumesc jucătorilor, din teren, de pe bancă, staff-ului tehnic. Nu am putut realiza visul. Însă am respectat fotbalul argentinian, am jucat aşa cum le place oamenilor, cum îmi place mie ca antrenor, ca jucător. În această seară nu am vorbit cu jucătorii despre viitor, ci le-am mulţumit pentru zilele petrecute împreună. Sunt mari profesionişti”, a afirmat Maradona. Fostul mare jucător a comparat înfrângerea cu ziua în care s-a retras din fotbal. „Este dur, deoarece toţi aveam visul de a merge cât mai departe. Credeam că vom câştiga contra Germaniei. Am mai fost eliminat în 1982, ca jucător, dar eram un copil. Acum, am în curând 50 de ani, este cel mai greu moment al vieţii mele. Este ca şi cum aş fi primit un pumn în faţă. Nu mai am putere pentru altceva”, a spus Maradona.