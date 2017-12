Zi „premium” pentru 500 de elevi din judeţ

Unele din sărbătorile de început de an au trecut, iar autorităţile judeţene au reluat programul „Învăţăm să patinăm”, derulat la patinoarul din municipiul Constanţa. Iniţiatorii acţiunii au decis să-i lase pe elevi să petreacă sărbătorile alături de familie, însă programul a fost reluat imediat după Revelion şi continuă în fiecare zi, până pe 15 ianuarie inclusiv, urmând ca, în momentul începerii cursurilor, acţiunea să se deruleze doar în weekend-uri. Ziua de ieri a fost destinată unui număr de aprox. 500 de elevi şi 30 de profesori supraveghetori din şase localităţi din judeţ: Mihail Kogălniceanu, Crucea, Tuzla, Aliman, Amzacea şi Saligny. Copiii au profitat din plin de vizita la patinoar, mai ales că ziua a fost însorită. „Mă bucur că se organizează astfel de programe pentru copii, pentru că noi, de la ţară, nu prea avem posibilitatea să venim în fiecare zi la patinoar. E o ocazie excelentă. Ce-i drept, am căzut de câteva ori pe gheaţă, dar nu a fost nimic serios. Îmi place că avem condiţii foarte bune, chiar dacă e soare, gheaţa nu s-a topit”, a spus Daniela Coman, elevă la Şcoala din Aliman. Alături de elevii din Aliman s-au aflat mai mulţi profesori supraveghetori. “Noi am venit astăzi (n.r. - ieri) cu 100 de copii de la şcolile din Aliman, Vlahi şi Dunăreni. Copiii întrebau încă din decembrie de programul autorităţilor judeţene. Abia aşteptau să vină să patineze. Am avut noroc că am prins o zi foarte frumoasă, tocmai bună pentru patinat”, a declarat Ioana Dane, profesor de la Şcoala cu clasele I-VIII din Aliman, unul dintre însoţitorii elevilor din Aliman.