Zi specială pentru copiii din Techirghiol

EXCURSIE BINEVENITĂ Programul „Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2011”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu excursia oferită copiilor din oraşul Techirghiol. 150 de copii din Techirghiol s-au bucurat de programele oferite de Delfinariul, Microrezervaţia, Planetariul şi Secţia de Păsări Exotice ale Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, s-au plimbat cu telegondola şi s-au distrat în parcul acvatic Aqua Magic. „Unii copii au mai fost la Constanţa, dar nu au mai văzut un spectacol al delfinilor. Unii nu au dormit toată noaptea în aşteptarea excursiei. În această excursie au fost aduşi cu precădere copii ai căror părinţi nu au posibilităţi financiare, dar mai ales copii care au obţinut rezultate bune la învăţătură în anul şcolar trecut“, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan.

O ZI DE RELAXARE ŞI DISTRACŢII Iniţiativa CJC a fost primită cu entuziasm de către cei mici, cu atât mai mult cu cât mulţi dintre ei nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în programul organizat şi finanţat de CJC. „Nu pot descrie în cuvinte cât de mult mă bucur că am venit aici. Pe de o parte mă bucur că am văzut spectacolul delfinilor, că m-am plimbat cu telegondola şi că am ocazia să mă distrez la Aqua Magic, iar pe de altă parte, pentru că petrec o zi superbă alături de colegii mei“, a spus plină de entuziasm Andreea Elisa Plotogea, de 10 ani, din Techirghiol. Pentru a se asigura că elevii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai Primăriei implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. Plini de entuziasm, cei mici le-au spus însoţitorilor că le-a plăcut foarte mult în excursie şi că abia aşteaptă să revină la Constanţa.