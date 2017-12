Zi splendidă la mare pentru 160 de copii din R. Moldova

MOMENTE UNICE Bucurie mare pentru 160 de copii din Republica Moldova. Programul „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival 2012“, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu excursia oferită copiilor din mai multe localităţi din R. Moldova, ajunşi la Constanţa în urma unui protocol de colaborare între Asociaţia Comunelor din România, CJC şi localităţile de peste Prut. „Am fost nerăbdătoare să vin în această excursie. A fost pentru prima dată când am ajuns în România şi am fost impresionată de tot ce am văzut până acum. Este superb în Constanţa. Am văzut pentru prima dată delfini. Spectacolul oferit de ei a fost extraordinar. Toate giumbuşlucurile pe care le făceau... nu-mi mai puteam lua ochii de la ei“, a declarat Marina Caisîn, de 12 ani, din satul Ustea din R. Moldova. Punctul culminant şi cel mai aşteptat moment l-a reprezentat intrarea în parcul de distracţii Aqua Magic. Copiii erau nerăbdători să încerce toate toboganele din parc, mai ales că cei mai mulţi dintre ei nu au reuşit vreodată să ajungă în astfel de locuri. La fel de încântaţi de excursie au fost şi ceilalţi copii, care le-au spus însoţitorilor că îşi doreau de mult să ajungă aici şi că nici nu sperau să vadă aceste locuri superbe.

CONDIŢII ASIGURATE Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program, vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri ale fiecărei săptămâni. Pentru a se asigura că elevii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cât mai bine, reprezentanţii CJC le-au asigurat băuturi răcoritoare şi o masă.