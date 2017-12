Ziarele scandinave renunță la tradiționalele farse de 1 aprilie din cauza fenomenului „fake news“

Ziarele suedeze și norvegiene au anunțat că vor renunța să publice începând din acest an articole false de 1 aprilie, pentru a nu amplifica confuzia creată deja de așa-numitele "fake news", relatează AFP. "Știind ușurința cu care se răspândesc știrile false, nu vreau să văd marca Smalandsposten pătată de o poveste falsă și potențial virală", a scris într-un editorial redactorul șef al cotidianului suedez Smalandsposten, Magnus Karlsson. "Lucrăm, după cum am spus, cu informații autentice. Inclusiv de 1 aprilie", a adăugat el. Potrivit agenției de presă suedeze TT, acest lucru este valabil și pentru ziarele grupului Hallpressen (Jonkopings-Posten, Varnamo Nyheter), Vasterbottens-Kuriren și Dalarnas Tidningar. "Vom scrie acest lucru în ediția de mâine (sâmbătă). Am vorbit despre asta în redacție, am reflectat mult, este decizia pe care am aluat-o", a explicat pentru AFP vineri redactorul șef al Jonkopings-Posten, Erik Berger. "Am avut impresia, văzând dezbaterea și discuțiile din jurul credibilității media, în contextul știrilor false, că nu vrem să mai facem acest lucru în acest an", a declarat pentru TT și redactorul șef al Vasterbottens-Kuriren, Ingvar Naslund.

În Norvegia, cele mai mari media naționale (radioteleviziunea publică NRK și ziarele Aftenposten, VG și Dagbladet) au abandonat deja această veche tradiție de mai mulți ani. Din acest an le vor urma exemplul și cotidienele regionale, potrivit NRK. "În climatul în care ne aflăm, cu știrile false care se răspândesc, ar fi o greșeală din partea noastră ca noi, care trăim din credibilitatea noastră, să publicăm informații false doar pentru că suntem în data de 1 aprilie", a spus redactorul șef al Bergens Tidende, Oyulf Hjertenes. "Cred că trebuie să fim atenți cu ideea de a-i înșela pe oameni (...) Ceea ce se scrie în Drammens Tidende trebuie să fie adevărat", a afirmat la rândul său redactorul șef al acestei publicații, Kristin Monstad.