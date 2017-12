Ziarist amendat cu 600 de lei pentru instigare la omor

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a luat, pe 11 octombrie, o decizie în cazul articolului apărut în săptămânalul „Ştefan cel Mare”, articol care instiga la omorârea vicepreşedintelui PE, Tőkés László, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania. Potrivit hotărârii, autorul articolului, Florin Nahorniac – care este, totodată şi redactorul şef şi director al publicaţiei – este condamnat la plata unei amenzi de 600 de lei, suma care se încasează în bugetul de stat. Consiliul este format din 9 membri, din care 7 au fost prezenţi la şedinţă şi 6 s-au exprimat pentru acordarea acestei amenzi. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile, după care făptuitorul este obligat să achite suma. CNCD l-a citat pe Nahorniac însă acesta nu a dat curs, alegând să trimită membrilor instituţiei o luare de poziţiei, prin e-mail. Textul acesteia obiectează, pe un ton puternic extremist faptul că instituţia care urmează să judece cazul are în fruntea sa un maghiar, pe Asztalos Csaba, care nu va fi obiectiv în luarea deciziei. În aceeaşi luare de poziţie, Nahorniac mai aminteşte că, în calitate de redactor şef şi director al săptămânalului, are tot dreptul de a decide ce publică şi ce „ton” foloseşte în cadrul articolelor. Avocatul lui Tőkés László, Kincses Előd consideră că valoarea amenzii nu este adecvată – ea se apropie mai degrabă de minimul stabilit de lege – în special pentru că articolul în cauză nu murdăreşte doar demnitatea clientului său, ci şi a întregii comunităţi maghiare din România. Acesta este motivul pentru care juristul consideră că amenda ar fi trebuit să fie de minim 4.000 de lei. Kincses mai atrage atenţia că este pentru prima dată când Tőkés László a reuşit să se apere pe cale legală împotriva atacurilor josnice care l-au avut drept ţintă. Articolul a apărut la începutul lunii mai în publicaţia Ştefan cel Mare – un săptămânal care se vrea a fi o „publicaţie naţională, politică şi independentă” – care se distribuie gratuit pe trenurile CFR. Reacţionând la o declaraţie a lui Tőkés László, ascunzându-se sub pseudonimul Florin Bucovineanul, Nahorniac a scris următoarele: „Şi mai declară acest nătâng şi trădător de patrie, cu fermitate: Ştiţi, noi nu suntem venetici în Transilvania. Noi am avut un stat de o mie de ani aici în Transilvania (...) Chiar nu îi este ruşine acestui “bozgor nenorocit” Cum poate denigra ţara în care s-a născut, care i-a oferit toate drepturile, la fel ca oricărui cetăţean român cu toate drepturile depline în această ţară, România. Ruşine, “bozgore” nenorocit. De ce nu te muţi în Ungaria şi să părăseşti această ţară dacă nu îţi convine ceva. Oare chiar nu se găseşte cineva în ţara asta ca să-i tragă un glonte în cap acestui trădător al României?”. Articolul încalcă drepturi fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la demnitate, la mândrie sau la viaţă, motiv pentru care cuantumul amenzii nu poate fi considerat proporţional cu gravitatea discriminării. În acest caz, Tőkés László a depus şi plângere penală pentru insultă şi instigare la omor la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, însă, până în prezent, nu a primit niciun răspuns.