Ziariști chinezi dispăruți după apariția unei scrisori care cerea demisia președintelui Xi Jinping

06:29:53 / 30 Martie 2016

Au disparut pe dreaq

Masina de propaganda a mafiei financiar-bancar-corporatiste l-a luat si pe chinezul sef in vizor. Vrajeli din astea ieftine am mai vazut, poate chinezii or pune botul, dar cine a inteles cum functioneaza uzinele de manipulare din presa"occidentala" stie care-i treaba. Eu am doua versiuni: - ziaristii recrutati de CIA sau de Soros s-au ascuns sau au fugit din tara special ca sa se faca tam-tam pe chestia disparitiei lor, pentru ca doar faptul ca 4 chinezi dintr-un miliard jumate au cerut demisia presedintelui nu era vreun eveniment. - ziaristii recrutati de CIA au fost ucisi tot de CIA exact cum au facut la Timisoara, unde agenti CIA au tras in oameni neinarmati de pe strada sau aflati in balcoane sau la ferestre e ca sa intarate populatia.