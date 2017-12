Ziarul “The New York Times” a introdus plata pentru conţinutul online

Publicaţia “The New York Times” a introdus, de luni, plata pentru conţinutul online, pentru cititorii din întreaga lume, după ce a testat formula în Canada, începând cu data de 17 martie şi plănuieşte să atragă cititorii cu o ofertă foarte bună. În primele patru săptămâni de la introducerea sistemului cu plată, abonamentul pentru una dintre cele trei formule online va costa 99 de cenţi pe lună. După această perioadă, clienţii care depăşesc o limită de 20 de articole online plătesc un abonament: 15 dolari pe lună pentru acces pe site-ul The New York Times de pe computer sau telefonul mobil, 20 de dolari pentru acces pe site de pe computer şi tablete sau 35 de dolari pentru acces de pe orice tip de dispozitiv. Într-o scrisoare adresată, luni, cititorilor, Arthur Sulzberger, patronul cotidianului, a explicat că această ediţie online cu plată reprezintă “o investiţie pentru viitor”. “Acest lucru ne va permite să dezvoltăm noi surse de venituri pentru întărirea capacităţii noastre de a ne continua misiunea jurnalistică şi pentru a realiza inovaţii online care ne vor permite să vă oferim un jurnalism de mare calitate, indiferent de suportul pe care îl alegeţi”, a explicat acesta.

Abonaţii ediţiilor print ale publicaţiilor “The New York Times” şi “International Herald Tribune”, al cărei sediu se află la Paris şi aparţine Times Co., vor avea acces online gratuit la toate conţinuturile de pe site-ul NYTimes.com. Grupul de presă Times Co. a anunţat în luna ianuarie a anului trecut că va introduce, la începutul anului 2011, o taxă pentru cei care doresc să acceseze conţinuturile publicate pe nytimes.com. Potrivit datelor companiei de cercetare Nielsen, nytimes.com este cea mai populară ediţie electronică a unui ziar din SUA şi figurează printre cele mai populare site-uri informative americane. Printre marile titluri americane care au site-uri accesibile doar cu plată se numără “Wall Street Journal”, proprietate a grupului News Corporation, condus de Rupert Murdoch şi “Newsday”. Totodată, anul trecut, cotidianul britanic “The Times” şi suplimentul său de duminică, “The Sunday Times”, au introdus taxe de acces pentru consultarea versiunilor lor online.