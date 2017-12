ZICĂTORI ŞI SONDAJE

Nu ştiu alţii cum sînt, vorba clasicului copilăriei noastre, dar eu, cînd mă gîndesc la haosul provocat în ţară de finalul acestui mandat politic, recurg la înţelepciunea populară, deoarece strămoşii noştri par mai deştepţi decît contemporanii… În zicătorile sau proverbele folclorului autohton găseşti sentinţe necruţătoare şi mai multă ironie decît în analizele gazetarilor şi ale politologilor de şcoală nouă. Ia să vedem!

Pentru situaţia în care se află Traian Băsescu, de pildă, strîns ca într-o menghină de sondaje, pe de o parte, şi de clientela politică, pe de altă parte, avem cel mai explicit proverb cu putinţă: „Peştele de la cap se împute”. Pentru cazul lui Călin Popescu Tăriceanu, hăituit de sindicalişti, de preşedinte şi de spectrul prăbuşirii în sondaje tocmai în ajunul alegerilor, avem o frumoasă zicală românească, la fel de dramatică precum situaţia în care se află premierul: „Cine seamănă vînt, culege furtună”. În ceea ce priveşte apropierea scrutinului uninominal şi febra campaniei, putem folosi expresia cunoscută: „Toamna se numără bobocii”. Pentru politicienii care candidează există o sumedenie de zicători, de la caz, la caz, însă mă voi rezuma la un singur exemplu, care mi se pare edificator, datorită potrivelii de situaţie şi a ironiei copioase. Dedicaţie lui Gigi Becali, preşedintele PNG-CD: „Prostul nu e prost destul, dacă nu e şi fudul”!

Dacă ne-am lămurit în ceea ce priveşte folclorul nostru drag şi deşteptăciunea plină de umor a strămoşilor anonimi, să vedem cum se regăseşte în sondajele de azi înţelepciunea populară. Avînd în vedere că sînt mai multe studii de acest fel, iar diferenţele între procentele comparate par destul de mari, uneori, am încercat o medie personală între cifrele date publicităţii. Mă voi rezuma la cîteva exemple, fiindcă statisticile sînt prea numeroase pentru spaţiul unui biet editorial… Din cauză că PD-L s-a cuibărit sub umbrela prezidenţială, acum a început să tragă şi ponoasele! În luna august a acestui an, circa 39,4% dintre alegători ar fi votat acest partid. O lună mai tîrziu, rămăseseră doar 38,5% intenţii de vot, iar în octombrie, numai 36,6%. Să vedem acum cît de repede începe să se împută capul peştelui în sondaje. Traian Băsescu stîrnea încrederea românilor, tot în august, într-o proporţie de 58,4%. În septembrie scăzuse la 55%, iar în octombrie, la 48%. În privinţa furtunilor electorale pe care le-a stîrnit premierul care semănase vînt, chestia asta l-a făcut să scadă în sondaje, într-o singură lună calendaristică, de la 35%, la 30%, însă prăbuşirea se accelerează pe măsura apropierii alegerilor!

Aşadar, iată ce conexiuni neaşteptate am găsit între zicători, sondaje şi politicieni… Nu ştiu alţii cum sînt, dar eu, cînd mă gândesc la cutremurul electoral care urmează, încep să caut de pe acum un proverb pe care să-l public chiar în ziua anunţării rezultatelor scrutinului de la 30 noiembrie. Să fiţi iubiţi şi să vă păstraţi simţul umorului!