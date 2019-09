Zicu nu este supărat pe jucătorii Farului pentru ratările incredibile

Victoria la limită reuşită de FC Farul Constanţa în etapa a opta a Ligii a 2-a la fotbal, 1-0 (Antoche 12) cu Ripensia Timișoara, pe teren propriu, a venit la capătul unei partide în care fotbaliştii constănţeni s-au întrecut în ratări.

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, a apreciat victoria ca fiind una importantă, iar faptul că elevii săi au irosit ocazii incredibile nu l-a supărat pe tehnicianul „alb-albaştrilor”: „Băieții au făcut un joc foarte bun ofensiv, așa cum s-a întâmplat și în alte partide, când am avut ocazii. Din păcate, nu reușim să marcăm mai mult, dar eu prefer astfel de jucători, care au șase ocazii într-un meci, pentru că până la urmă o să ajungă să marcheze, decât un jucător care nu are nicio ocazie. Nu sunt supărat absolut deloc pe jucători pentru că au ratat. Vreau doar ca ei să înțeleagă faptul că atunci când vor fi concentrați sută la sută în fiecare moment la antrenament și o să se bucure să vadă mingea în plasă, o să reușească să și marcheze. Lucrul acesta l-am trăit și eu. Sunt lucruri pe care le trăiesc atacanții în perioade şi perioade dintr-o carieră. Sunt jucători tineri, este important ca ei să țină capul sus, pentru că din greșeli învață și, până la urmă, toți trebuie să capete experiență. I-am văzut triști, unii dintre ei plângeau în vestiar. Trebuie să ridice capul și să joace în continuare așa cum au făcut-o, cu dăruire. Ca să ajungi să ai ocazii, trebuie să ai valoare. Altfel nu poţi să ai nicio ocazie”.

Ianis Zicu a remarcat şi prestaţia echipei în faza defensivă, farul neprimind gol în şase din cele opt meciuri disputate: „12 puncte, dar mai important este că avem a doua apărare a campionatului, în şase meciuri din opt nu am primit gol, iar lucrul acesta se datorează întregii echipe. Fără toată echipa, nu poți să ai această organizare defensivă. Jucătorii mei sunt disciplinați, se antrenează așa cum trebuie, sunt foarte fericit că am un astfel de grup și sper ca, în continuare, lucrurile să meargă foarte bine. Dacă oamenii sunt dezamăgiți că nu marcăm mai mult, ar trebui să fie fericiți că echipa ajunge în careu și are ocazii.

Vreau să fac o echipă bună, care să fie pregătită să lupte cu orice adversar și să le fie tuturor greu în momentul în care evoluează împotriva noastră. Este greu ca într-un timp atât de scurt, în două luni, să faci o echipă care să promoveze, cu toți jucătorii veniți în această vară. Dar această echipă va arăta bine și sunt convins că vom face lucruri frumoase, de care oamenii o să-şi aducă aminte cu plăcere, chiar dacă nu câștigăm cu şase, şapte la zero”.