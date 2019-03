Zidane revine la Real Madrid

După ce a plecat de la Real Madrid la finalul sezonului trecut, francezul Zinedine Zidane a revenit în funcţia de antrenor principal al „galacticilor”, înlocuindu-l pe argentinianul Santiago Solari. Zidane a fost prezentat oficial şi a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2022 cu Real Madrid.

„Cel mai bun antrenor din lume este aici!”, a spus preşedintele clubului spaniol, Florentino Perez, în timp ce Zidane a declarat: „Ştiu că este o zi specială pentru toată lumea. Sunt foarte fericit să revin acasă. Am plecat pentru că am avut nevoie şi echipa avea nevoie, după ce a câştigat tot. Este o mare provocare. Nu mă gândesc la trecut. Dacă o făceam, nu mă întorceam. Am avut numeroase oferte, dar nu am vrut să merg la alte cluburi”, a declarat Zidane.