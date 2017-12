Ziguratul din Ur a fost redat poporului irakian de forţele Coaliţiei

Unul dintre cele mai importante vestigii istorice, unde mitologia plasează Epopeea lui Ghilgameş, a fost redat, ieri, poporului irakian: ziguratul din Ur, celebru în lumea întreagă ca parte a patrimoniului istoric mondial, care s-a aflat, timp de şase ani, sub administrarea forţelor NATO, din 2003, odată cu intervenţia militară americană în Irak. Ieri, Forţa Multinaţională a reintrodus în circuitul turistic vestigiile din Ur, care cuprind ziguratul, cimitirul şi casa patriarhului Avraam, conducătorul poporului ales în perioada din Primului Testament. Festivitatea a fost organizată de autorităţile locale, cu sprijinul armatei Statelor Unite. În mod simbolic, colonelul Phillip Battaglia, comandantul Brigăzii 4 Cavalerie, i-a oferit lui Talib Al Hassan, guvernatorul provinciei Dhi Qar, de care aparţine Ur-ul, documentele ziguratului. Din partea armatei române, la acest eveniment au participat generalul de brigadă Cătălin Tomescu, precum şi lt col dr Gabriel Toma, comandantul Batalionului 26 Infanterie „Scorpionii Roşii”. „Sînt onorat să fiu astăzi, aici, în aceste momente deosebite pentru poporul irakian, cînd vestigiile sumeriene de la Ur se reîntorc la poporul lor. Tot timpul ne vom aduce aminte de această zi, în care Forţele Irakiene de Securitate şi-au asumat controlul ziguratului. Este încă un pas de reintrare în normalitate a societăţii irakiene. Poporul irakian este nu doar partenerul nostru, ci mai mult decît atît, este prietenul nostru”, a declarat colonelul Philip Battaglia, comandantul Brigăzii 4 Cavalerie.

Reamintim că, între 21 august 2008 şi 05 martie 2009, aproximativ 400 militari constănţeni ai Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi” din Topraisar au fost subordonaţi Brigăzii 4 Cavalerie, în cadrul misiunii pe care au desfăşurat-o în teatrul de operaţii din regiunea sudică irakiană Dhi Qar, în Tallil. Printre obiectivele protejate de militarii constănţeni s-au numărat unele dintre cele mai importante vestigii istorice ale patrimoniului istoric şi cultural de pe mapamond. Referitor la această misiune deosebită, comandantul „Rechinilor Albi” col dr Vasile Vreme ne-a declarat: „Acest moment, în care militarii Coaliţiei predau poporului irakian, în starea în care le-au preluat, pentru a le proteja, aceste vestigii de o importanţă istorică nepreţuită, demonstrează o dată în plus că munca şi sacrificiul lor nu a fost în zadar. Militarii Batalionului 341 au asigurat pe toată perioada mandatului de şase luni, în Irak, alături de partenerii americani, protecţia acestor obiective.” Comandantul „Rechinilor Albi” şi-a amintit cu emoţie despre acele locuri: „Pentru noi, contactul cu aceste vestigii deosebit de importante pentru istoria umanităţii a reprezentat o experienţă spirituală deosebită. La aprox o sută de metri se află şi casa unde a trăit Avraam, personaj biblic important pentru cele mai importante trei religii monoteiste ale lumii. A fost un prilej, poate unic pentru mulţi dintre cei care am participat la acea misiune, să le vizităm, pentru că aceste locuri sînt importante nu numai pentru istoria lumii, pe care trebuie să o cunoaştem toţi, dar inclusiv pentru religia noastră, creştină. Mai mult, trebuie nu doar să le cunoaştem dar şi să ştim să le respectăm. Am imortalizat acea experienţă deosebită într-o fotografie de grup, cu tot Batalionul, pe ziguratul din Ur”.