Zile caniculare la malul mării

Potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în următoarele două săptămâni, în zona Dobrogei, căldura îşi va face simţită prezenţa. În următoarele două zile, vremea va fi călduroasă, media maximelor se va situa în jurul a 30 de grade Celsius. După aceea, o scădere de temperatură va fi înregistrată, iar valorile medii vor fi de aproximativ 25 - 27 de grade C. O minimă încălzire va aduce totuşi regimul termic în jurul celui normal al perioadei, la o medie de 29 de grade Celsius. Aceleaşi oscilaţii termice se vor regăsi şi în regimul minimelor, ce scad de la 19 - 20 de grade C, la început, la o medie de 16 grade C, în partea a doua a săptămânii ce urmează. Apoi, regimul termic se va menţine relativ constant la valori de 18-19 grade C. Cei care vor să meargă la plajă în următoarele două săptămâni trebuie să ştie că probabilitatea de ploaie va fi relativ redusă. Pot apărea precipitaţii, pe 19 iunie, şi, din nou, în intervalul 26-27 iunie. „Spre sfârşitul săptămânii, temperaturile vor fi în uşoară scădere, şi vorbim aici despre joi şi vineri. Cu toate acestea, în continuare vor fi temperaturi în jurul a 30 de grade Celsius pe partea de vest şi sud a ţării. Sâmbătă vor fi temperaturi un pic mai ridicate decât vineri, iar duminică şi luni vor fi, din nou, în jurul a 30 de grade C. Chiar dacă sunt mici variaţii de temperatură de la o zi la alta, rămânem cel puţin până marţi, 25 iunie 2013, cu temperaturi maxime, în zonele de câmpie şi chiar şi de podiş, de 30 de grade”, a declarat directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu. Totodată, aceasta a precizat că senzaţia de disconfort termic este salvată, deocamdată, de nopţile nu foarte calde, cu temperaturi de sub 20 de grade C.